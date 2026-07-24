Hablamos con Salva Reina, Kira Miró y el equipo de Tres de más: "Una comedia familiar llena de amor"

El 24 de julio llega a los cines Tres de más, remake español de la comedia italiana Tre di troppo, dirigida por Mar Olid y protagonizada por Salva Reina y Kira Miró como una pareja que no quiere tener hijos y de golpe se ve a cargo de tres pequeños que llegan a cambiarles la vida por completo.

Hablamos con la directora y parte del elenco sobre el proceso de construir esta historia y el mensaje que quisieron transmitir.

Kira Miró y Salva Reina en Tres de más | Atresmedia Cine

Mar Olid explicó qué la atrajo del guion original: "Dos personajes súper individualistas, incluso un poquito egoístas, que de repente aparecen estos tres pequeñitos y se enamoran de ellos". La directora, que no es madre, contó que pensó la película desde su propia perspectiva: "En el fondo yo soy ellos".

Sobre la adaptación al público español, Olid detalló los cambios respecto al guion italiano: convirtió a los protagonistas en un chef (Salva) y una editora (Kira), e invirtió los roles de género en los hijos para darle otra mirada a la historia.

Salva Reina y Kira Miró coincidieron en que trabajar con Mar Olid fue un regalo. Kira destacó su capacidad de dirección: "Tiene muy claro lo que quiere y te lo sabe transmitir de una manera muy concreta y concisa", mientras que Salva sumó: "Tiene una energía muy luminosa, muy positiva y genera buen equipo".

Por su parte, Carmen Ruiz, David Lorente y Raquel Guerrero reflexionaron sobre el mensaje de fondo de la película que la historia invita a "no juzgar y a ponerse en el lugar del otro".

Todo el elenco coincidió en que el rodaje fue especialmente divertido, con anécdotas de risas incontrolables en el set, coreografías improvisadas y una energía de equipo que se nota en pantalla.