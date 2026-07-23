John Leguizamo estaba ciego durante 14 horas al día en el rodaje de La Odisea: "Tenían que llevarme al baño"

John Leguizamo ha revelado el duro proceso de caracterización al que se sometió durante la grabación de La Odisea, la adaptación del poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan.

En una entrevista para Entertainment Tonight, el actor de 66 años explicó que las lentillas necesarias para interpretar a Eumeo, el sirviente y amigo ciego del protagonista encarnado por Matt Damon, le dejaban completamente ciego en el set: "No podía ver durante 12 o 14 horas al día; no podía ver mi teléfono, no podía leer, no podía llamar. Mi otro ojo tampoco veía bien. No podía ver. Tenían que llevarme al baño, tenían que traerme de vuelta. Tenían que llevarme a comer".

John Leguizamo | Cordon Press

Esta falta de visión le obligaba a pasar largos periodos de aislamiento en su propia mente entre toma y toma: "Cuando estaba solo, solo podía estar dentro de mi cabeza porque era lo único que tenía. Demasiado tiempo a solas con mis pensamientos. Es peligroso".

A pesar de la extrema exigencia del papel, el intérprete destacó la enorme empatía de sus compañeros en el set: "Matt Damon dice: 'He estado trabajando seis meses en los océanos, en Islandia, ¿y me pones el abrigo?'. Sí, Matt es divertidísimo".

Cast de La Odisea | Gtres

Leguizamo remarcó además que la cercanía de Nolan al situarse físicamente tras la cámara le hacía sentirse seguro y vulnerable para actuar.

Un esfuerzo gigantesco que culminó en un pase privado donde terminó llorando junto a su esposa al ver el resultado final en pantalla grande gracias a la banda sonora y la fuerza del monólogo final sobre la brutalidad de la guerra.