Nicole Kidman cuenta la historia real de su icónica foto celebrando su divorcio de Tom Cruise y es una decepción

Una imagen puede decir más que mil palabras, pero a veces las palabras que se le atribuyen no tienen nada que ver con la realidad. Durante años, una fotografía de Nicole Kidman con los brazos extendidos y una expresión de aparente júbilo ha circulado ampliamente como un símbolo de liberación, interpretada por muchos como su celebración tras el divorcio de Tom Cruise en 2001. Ahora, la actriz finalmente ha aclarado qué hay detrás de esta icónica imagen.

La fotografía, tomada en 2001, muestra a Kidman saliendo de un edificio, vestida con una blusa estampada, pantalones capri verdes y zapatillas deportivas, con una sonrisa radiante. Durante más de dos décadas, esta foto fue vinculada erróneamente al día en que finalizó oficialmente su matrimonio con Cruise. Sin embargo, en una reciente entrevista con GQ, Kidman ha desmentido esta narrativa.

Nicole Kidman y Tom Cruise | Cordon Press

"¡Conozco esa imagen!Eso no es cierto. Esa no era yo saliendo de la oficina de mi abogado, es de una película", ha comentado la actriz, aludiendo a que, aunque la fotografía es real, no tiene relación con su vida personal ni con el divorcio que tanto dio de qué hablar en aquella época. Aunque Kidman no ha especificado la película de la que proviene la imagen, sus palabras han puesto fin al malentendido que convirtió esta foto en un meme viral.

Aunque la historia detrás del meme no sea tan emocionante como se creyó durante años, Nicole Kidman ha demostrado, una vez más, cómo las imágenes pueden ser sacadas de contexto y reconfiguradas en la era digital. Su aclaración nos recuerda la importancia de no dar por sentado lo que vemos en internet, incluso cuando parece contar una historia perfecta.