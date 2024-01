Nicole Kidman se sincera sobre sus demonios tras divorciarse de Tom Cruise y cómo arruinó la noche que ganó el Oscar: "Me fui a la cama"

Nicole Kidman y Tom Cruise fueron una de las parejas de Hollywood más importantes durante los años 90 pero tras 11 años de matrimonio y dos hijos en común se separaron en el año 2001.

Este momento tan delicado en la vida de la actriz australiana coincidió con uno de sus mejores momentos a nivel profesional, llegando a ser nominada al Oscar por su interpretación en Moulin Rouge! y ganándolo un año después, en el 2003, por encarnar a la escritora Virginia Wolf en Las Horas.

Nicole Kidman como Virginia Woolf en 'Las horas' | Paramount Pictures

"Estaba sufriendo con cosas en mi vida personal, pero mi vida profesional iba muy bien", se sincera Kidman en el libro de Dave Karger, 50 Oscar Nights que ha recogido People.

Así, Nicole recuerda cómo los demonios internos que estaba padeciendo arruinaron el día que ganó el Oscar. La actriz estaba preciosa con un vestido negro de Jean-Paul Gaultier y aparentemente estaba en la cima de su carrera pero por dentro estaba sufriendo.

Tras la ceremonia de los Oscar es habitual asistir a las fiestas que se organizan llenas de famosos y a la que suelen asistir los ganadores pero la actriz no se encontraba animada:

"No soy muy fiestera, así que iba a saltarme la fiesta de Vanity Fair, y todo el mundo me dijo: Tienes que ir. Tienes que caminar por la fiesta con tu premio de la academia", recuerda.

"Dije: Eso es como regodearse, y no es muy humilde ¡No puedes caminar llevando el premio! Eso me parece realmente inapropiado. Y me dijeron, eso es lo que se hace".

Nicole Kidman tras ganar el Oscar a Mejor Actriz por Las Horas en 2003 | Cordon Press

"Así que literalmente entré, lo sostuve, estaba completamente abrumada, emocionada, temblando, y no lo disfruté. Casi me disculpé, lo cual es tan estúpido. Ojalá lo hubiera disfrutado más", se arrepiente ahora.

Para seguir confesando cómo tras esta experiencia llegó a la conclusión de que tenía que volver a encontrar el amor tras su divorcio con Tom Cruise: "Me fui a casa y terminé pidiendo comida para llevar y comiéndola en el piso del hotel Beverly Hills. Me senté en el suelo del hotel a comer patatas fritas y una hamburguesa con mi familia y me fui a la cama. Fue entonces cuando me di cuenta. Necesito encontrar el amor. Necesito un amor en mi vida. Porque se supone que esto es cuando dices: Esto es nuestro".

"Me fui a la cama sola. Me acosté antes de medianoche. Si alguna vez volviera a ganar, te lo aseguro, estaría en la calle durante 24 horas", afirma.

No fue hasta dos años después, en 2005, cuando Nicole Kidman conoció al cantante Keith Urban con quien rehízo su vida y se casó en el año 2006. Desde entonces son felices juntos y tienen dos hijas en común.