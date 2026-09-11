Sharon Stone revela que practica el celibato y denuncia que "la llaman 'difícil'" por no "acostarse con quien quieren"

Sharon Stone ha hablado sin tapujos sobre los aspectos más íntimos de su vida personal y profesional.

Durante su reciente aparición en el podcast Breakdown, presentado por la actriz de The Big Bang Theory Mayim Bialik, la intérprete ha realizado la sorprendente confesión de que lleva bastante tiempo en celibato, cansada de las relaciones superficiales y decidida a buscar una auténtica complicidad madura.

Con la sinceridad que la caracteriza, Stone repasó su trayectoria sentimental tras haber estado casada en dos ocasiones (primero con el productor de televisión Michael Greenburg y posteriormente con el periodista Phil Bronstein, de quien se divorció en 2004): "Soy una muy buena novia, pero hace mucho tiempo que no tengo pareja".

"He sido novia de novios malos, y también de novios buenos. He tenido buena suerte, mala suerte y ninguna suerte en absoluto. Y durante bastante tiempo, no he tenido ninguna suerte", continuó explicando.

Sharon Stone | Getty

La actriz aclaró la razón de su decisión: "Llevo bastante tiempo en celibato porque he llegado a un punto en el que solo quiero estar con alguien a quien quiero".

Y añadió: "Ahora que mis hijos son mayores, quiero a alguien que sea mi compañero, no solo alguien con quien tener sexo. Ya me aburre un poco eso".

Al ser preguntada sobre si ha experimentado alguna vez la plenitud sentimental, la candidata al Oscar reconoció: "He tenido amores en mi vida, pero no creo haber tenido el gran amor de mi vida, no".

Sin embargo, mantiene la esperanza intacta gracias a una curiosa predicción que le hizo a los 23 años una vidente (que también trabajaba con Tina Turner), quien tras augurarle su éxito mundial, le advirtió de la dificultad para encontrar pareja: "No vas a conocer a tu alma gemela hasta que seas bastante mayor, bastante mayor. Y entonces va a ser como tú. En cierto modo, vas a ser como tú para identificarse con ellos. Pero eso no sucederá hasta que seas bastante mayor, casi 70 años".

La actriz reveló que tiempo después una segunda vidente le hizo exactamente la misma profecía sobre cumplir casi los 70 para poder encontrar el amor.

Aunque no abordó directamente el asunto durante la entrevista, estas declaraciones coinciden con el reavivamiento del choque público entre Stone y Billy Baldwin, su compañero de reparto en el thriller erótico de 1993 Sliver.

Aún así, Stone ofreció una severa crítica sobre el trato que reciben las mujeres en la industria cinematográfica y el uso reiterado de ciertas etiquetas.

Al preguntarle si se consideraba una "actriz difícil", respondió con rotundidad: "Soy una súper profesional. No soy difícil, pero te ponen el término 'difícil' si no tienes relaciones sexuales con, a veces, personas con las que ellos quieren que las tengas. Soy la más difícil. Creo que mi sexualidad está reservada para las personas que realmente me importan".