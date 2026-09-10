Billy Baldwin critica duramente a Sharon Satone por el calvario que fue trabajar con ella en los 90: "Fue miserable"

El actor William (Billy) Baldwin ha vuelto a sacar a la luz uno de los episodios más turbulentos de la historia del cine de los 90.

Durante su reciente intervención en el podcast Lisa Guerrero Unleashed, el actor (hermano de Alec Baldwin) ha reflexionado sobre la amarga experiencia que supuso protagonizar en 1993 la película Silver junto a Sharon Stone, jurando no volver a compartir plató con la actriz y revelando los detalles de una relación de trabajo que dejó al elenco y al equipo "miserables".

El intérprete recordó que la sintonía inicial entre ambos duró muy poco tiempo en el plató: "Nos llevamos bastante bien las primeras dos semanas. Y luego, durante los siguientes tres meses, no me decía ni 'hola' ni 'adiós'".

La situación llegó a un punto tan incómodo que Baldwin decidió reunirse con los productores para suplicarles que eliminaran los besos en las secuencias íntimas de sus personajes, Zeke Hawkins y Carly Norris: "Puedo hacer la escena, pero por favor, no me hagáis besarla… No puedo besarla".

Según explicó el actor, esta petición provocó que finalmente grabaran una escena de sexo donde sus personajes mantenían relaciones contra una columna.

William Baldwin y Sharon Stone en Sliver | Cordon Press

Esta confesión responde también a la versión que Sharon Stone publicó en sus memorias de 2021, The Beauty of Living Twice, donde afirmó que el fallecido productor Robert Evans le sugirió tener sexo con Baldwin fuera de cámara para lograr una mejor interpretación de su compañero.

Aunque Baldwin desmintió categóricamente esta narrativa: "Robert Evans no nos decía eso ni a ella ni a mí sobre nuestra actuación. Él decía: 'Sigo recibiendo informes de que hay una tensión increíblemente alta. Sabemos de qué se trata. Toda esta tensión sexual reprimida. Simplemente hacedlo y acabad con esto'".

Durante la entrevista, Baldwin también sacó a la luz extraños episodios ocurridos detrás de cámaras. Alegó que Stone le llegó a confesar a su amiga, la modelo Janice Dickinson, que su objetivo era hacer que él se enamorara locamente de ella hasta dejarle la cabeza girando.

Además, reveló lo que el equipo de caracterización le contó que ocurría en el camerino de la actriz: "No sé si fue vudú... No sé si se trataba de generar buena energía entre nosotros o no", afirmó, asegurando que los "especialistas en peluquería y maquillaje" le contaron que Stone le había hecho un altar en su caravana.

Sharon Stone en 'Instinto Básico' | Cordon Press

Estas fricciones entre ambos no son nuevas. Cuando Stone revivió el conflicto durante su participación en el podcast de Louis Theroux en 2024, Baldwin amenazó públicamente en redes sociales con revelar información comprometida sobre ella.

A pesar del profundo desencuentro y de jurar que no volverá a trabajar con ella, Baldwin no dudó en alabar el innegable carisma cinematográfico de su antigua compañera, recordando el impacto de su famosa escena en Instinto Básico: "Tenía una presencia en pantalla increíblemente poderosa, un 11 sobre 10. Sharon Stone en pantalla, ya sea cruzando o descruzando las piernas o no, tiene una presencia escénica impresionante".

Finalmente, el actor mostró su deseo de dejar atrás el resentimiento del pasado, asegurando que le encantaría "enterrar el hacha de guerra" con la intérprete y "estrecharle la mano" o "darle un abrazo".