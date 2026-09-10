Encuentran muerto al actor porno LuLu LoveBottom a los 31 años

El actor y creador de contenido para adultos LuLu LoveBottom, cuyo nombre real era Lucas Drake (quien también utilizaba el nombre artístico de Hunter Hardin en redes sociales), ha fallecido este 7 de septiembre a los 31 años.

Según confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles a la revista PEOPLE, los agentes acudieron a una llamada registrada a las 11:22 de la mañana del mismo 7 de septiembre para "investigar una muerte" y "elaborar un informe sobre el fallecimiento", añadiendo que la investigación no se ha clasificado como un caso sospechoso.

Por su parte, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles ratificó que aún no se conocían ni las causas ni la forma oficial de su muerte.

Horas antes de su fallecimiento, Drake compartió un perturbador mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, donde acumulaba junto a su perfil de X más de 30.000 seguidores y promocionaba su contenido en OnlyFans.

"Os amo y lamento no haber podido llegar hasta el final. Adiós para siempre. Con amor, Lulu", escribió sobre la imagen. En el pie de foto además añadía: "Me han herido por última vez por alguien con quien compartí mi corazón".

Última publicación en Instagram del actor porno LuLu LoveBottom antes de morir | Instagram Lulu LoveBottom

La estrella de OnlyFans, que en su juventud fue jugador de fútbol americano universitario, descubrió hace unos cinco años su verdadera vocación por el arte del boylesque durante un evento de baile en Phoenix.

En una entrevista concedida a Out Sports en 2025, explicó que esta disciplina le "permite identificar su feminidad con su masculinidad". "Estoy cubierto de aceite, pero también me permito expresar mi feminidad. Se siente auténtico y refleja el camino que visualicé para mí cuando era más joven", explicaba. Reconoció además haber experimentado "mucha depresión" a lo largo de su vida, recurriendo al deporte como un "alivio".

Tras conocerse la noticia, las reacciones no se han hecho esperar. La productora Cleodora Productions (a cuyo mando está Cleodoraa, a quien el artista consideraba su "madre del burlesque") le ha recordado como "el alma más dulce, tierna, divertida, cariñosa y especial que se convirtió en una amiga cercana para muchos de nosotros fuera de los espectáculos", añadiendo que "su energía era contagiosa e iluminaba cada lugar al que entraba y cada escenario que pisaba".

Así mismo, su mejor amigue publicó en los comentarios: "Hola a todos, soy el mejor amigue de Lulu. Su compañero de piso rompió su puerta y llamó a los paramédicos pero, desafortunadamente, era tarde para resucitarlo. Lulu tristemente falleció y siento muchísimo lo ocurrido por todos aquellos que lo conocían."