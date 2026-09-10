Gwyneth Paltrow habla sobre su ruptura con Brad Pitt en los años 90 y la "vergüenza" de su fallido compromiso: "Era embriagador"

Gwyneth Paltrow ha vuelto a echar la vista atrás para recordar una de las etapas más mediáticas y comentadas de su trayectoria personal y profesional.

Durante una intervención este en el podcast Friends Keep Secrets, presentado por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, la actriz abordó sin tapujos su romance con Brad Pitt entre 1994 y 1997.

Un flechazo que surgió mucho antes de conocerse, cuando de niña vio al actor en la gran pantalla: "Cuando era niña, recuerdo haber visto Thelma & Louise en el cine y pensar: 'Ese es el hombre más guapo'",.

La oportunidad de coincidir en persona llegó en 1994, durante el rodaje del thriller de David Fincher Se7en (1995), donde interpretaban a un matrimonio.

"Me eligieron para la película con Brad, y lo conocí en el set", compartió Paltrow. "Fue como amor a primera vista. Fue genial. Fue muy divertido".

La actriz nunca cuestionó la diferencia de edad que existía entre ambos (ella tenía 22 años y él 31): "No, porque era guapísimo", explicó sobre la evidente atracción física.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt cuando eran pareja en losa años 90 | Cordon Press

La atención de la prensa no tardó en volverse "abrumadora" y convertirse en "algo muy importante", catapultando su fama coincidiendo con su compromiso en 1996: "Tenía películas que se estrenaban, así que me estaba haciendo famosa por mi cuenta, y también era famosa por ser su novia".

A pesar de la intensidad de su historia, la pareja rompió en 1997 sin llegar al altar. "Trabajábamos por todo el mundo. Yo era muy joven y estábamos trabajando en diferentes partes del mundo", recordó la actriz.

Al ser preguntada si su noviazgo se parecía más a una fantasía que a la realidad, respondió: "Había un aspecto que era muy embriagador. Yo era muy joven y él era una hermosa estrella de cine".

La cancelación del compromiso supuso un duro golpe emocional para la ganadora del Oscar, acrecentado por el escrutinio público: "Me sentí muy decepcionada cuando rompimos, y creo que el aspecto mediático y todo eso hace que parezca algo extraordinario. Tienes que cargar con esta falsa importancia cultural, con esta carga adicional y con esta vergüenza extra porque no funcionó".

Gwyneth Paltrow | Gtres

La actriz ya había reflexionado sobre este dolor en una entrevista en 2003 con Diane Sawyer en ABC: "Yo fui la artífice de mi propia desgracia. Lo arruiné todo", admitió en su momento, señalando que tuvo suerte de que la relación durara "sobre todo teniendo en cuenta el desastre que estaba haciendo".

Asimismo, la biógrafa no autorizada Amy Odell afirmó en Gwyneth: La biografía que la intérprete se sintió "triste" cuando Pitt se casó con Jennifer Aniston en el año 2000.

Pese al convulso final y a las rupturas mediáticas que ambos protagonizaron años después —Pitt con Aniston y Angelina Jolie, y Paltrow con su "separación consciente" de Chris Martin en 2014—, la actriz de Marty Supreme confirmó que mantiene una gran amistad con Pitt: "Es un tipo genial, y lo quiero mucho hasta el día de hoy. Es un amigo".

Una complicidad recíproca confirmada por el propio Pitt en junio de 2022 durante una charla en Goop: "Es un placer tenerte como amiga ahora. Y te quiero mucho".

Por otro lado, en 2023, durante su paso por el programa Call Her Daddy con Alex Cooper, la actriz no dudó en comparar abiertamente a Pitt con su otra expareja de los 90, Ben Affleck, al ser preguntada sobre quién era mejor en la cama: "Es muy difícil. Porque Brad era el gran amor de mi vida en cuanto a química se refiere. Y Ben era técnicamente excelente".

En la actualidad, tras su divorcio del cantante de Coldplay (con quien comparte a sus hijos Apple, de 22 años, y Moses, de 20), Paltrow está felizmente casada desde 2018 con el guionista y productor Brad Falchuk.