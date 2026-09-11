Nicole Kidman podría haberse aumentado el pecho tras lucir "un escote más definido y con mayor volumen"

Nicole Kidman siempre ha generado debate por sus retoques estéticos, pero en esta ocasión ha sido su escote el que ha provocado una oleada de comentarios.

Durante la gira de promoción de su nueva película, Prácticamente Magia 2, la actriz australiana lució una figura especialmente estilizada y llamativa que ha reabierto las especulaciones sobre si se ha sometido a una cirugía de aumento de pecho.

Las alarmas saltaron a finales del mes pasado en el estreno de la película en Los Ángeles, donde la oscarizada intérprete desfiló con un vestido de Atelier Versace diseñado por Pieter Mulier.

La prenda destacaba por un gran escote de encaje que dejaba al descubierto unos pechos sensiblemente más prominentes. Kidman completó el conjunto con una gargantilla de encaje negro a juego, zapatos de tacón combinados y unos pendientes llamativos.

Maisie Williams, Nicole Kidman, Sandra Bullock y Joey King presentando Prácticamente Magia 2 | Gtres

La reaparición de la actriz llevó a la Dra. Cat Begovic, cirujana plástica de Beverly Hills, a analizar la imagen en exclusiva para el Daily Mail.

Aunque aclaró no haber examinado ni tratado personalmente a la estrella, la especialista observó que Kidman luce "un escote más definido y mayor volumen en la parte superior del pecho", lo que en su opinión indicaría una intervención estética: "Me parecen de unos 225-250 cc con proyección moderada", especuló la doctora, añadiendo que "son proporcionales a su complexión y luce femenina e impresionante".

Nicole Kidman en 2024 en el Festival de Venecia | Gtres

Los implantes mamarios tienen diferentes proyecciones, desde opciones más planas y con forma de lágrima, conocidas como "perfil bajo", hasta implantes cada vez más redondos y voluminosos llamados de "perfil alto" o "ultra alto".

La estrella nunca ha confirmado ni desmentido haberse realizado un aumento de pecho, aunque en el pasado admitió haber probado el bótox, tratamiento que decidió abandonar al no quedar satisfecha con los resultados.

Nicole Kidman y Sandra Bullock | Reuters

En el mismo estreno de Los Ángeles, su compañera de reparto y amiga desde hace tres décadas, Sandra Bullock, aportó un toque de humor al bromear con la sobre la figura de ambas, asegurando que a pesar de los años sus "pechos y su sentido del humor siguen intactos".