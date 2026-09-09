Sandra Bullock, "extremadamente paranoica" por la seguridad de sus hijos debido a su color de piel: "Las cosas no están bien afuera"

Sandra Bullock ha abordado una de las inseguridades más íntimas y delicadas de su vida familiar.

Y es que durante una nueva entrevista concedida a Hoda Kotb en el programa Today, la actriz de 62 años se ha sincerado sobre las dificultades, miedos y prejuicios raciales que afronta como madre blanca al criar a dos hijos negros.

Sandra tiene dos hijos a los que recientemente les hizo un bonito homenaje: Louis, de 16 años, a quien adoptó en 2010, y Laila, de 13, a quien acogió e integró en su familia a través del sistema de adopción en 2015.

Al ser preguntada por las inquietudes que le genera la adolescencia de los jóvenes, la protagonista de Prácticamente Magia 2 no dudó en señalar la brecha racial existente entre ella y sus hijos: "Tenemos diferente...", dijo antes de tocarse la piel y añadir "esto".

"Soy extremadamente paranoica, y ellos te lo dirán. Me dicen: 'Mamá, todo va a estar bien'. Y yo les digo: 'No va a estar bien. Las cosas no están bien afuera'. La energía que está flotando de nuevo en nuestro país y en el mundo", confesó insegura la actriz.

La intérprete reconoció el temor añadido que le produce el hecho de que su estatus de celebridad no suponga ningún tipo de escudo protector para sus hijos en el día a día: "El color de su piel… son mis hijos, son mi vida, pero nadie lo sabe cuando salen de casa. Así que siempre lo tengo muy presente. Ahora estoy aprendiendo a confiar en ellos. Lo que han logrado hasta ahora es extraordinario".

Estas palabras reafirman la postura que la actriz ya manifestó en 2021 durante su sonada participación en el programa Red Table Talk, donde visibilizó la ansiedad constante que padece por su bienestar físico: "Me entra el pánico por todo. Pienso que se van a morir todo el tiempo. Cuando me levanto por la noche, paso por sus habitaciones para asegurarme de que estén respirando".

En esa misma intervención, la artista profundizó en cómo gestiona esa brecha racial respecto a la crianza: "Como madre blanca que ama a sus hijos más que a su propia vida, me asusta todo. Sé que les estoy transmitiendo todo tipo de ansiedad existencial. Y tengo que pensar en lo que van a experimentar al salir de casa. Van a tener mis miedos, pero ¿cómo puedo asegurarme de que mi ansiedad sea justificada y protectora?".

La actriz además recordó un momento revelador de la infancia de su hijo tras ponerse una prenda de vestir muy concreta: "Llevo educando a Lou desde que tenía seis años. Se puso la sudadera con capucha y le dije: 'Ah… déjame explicarte'. Le dejé verlo todo. Le dejé ver todo en la televisión. Le dejé asimilarlo. Sabe cómo funciona el mundo. Sabe lo cruel que es. Sabe lo injusto que es, y ahora Laila también lo sabe", concluyó tajante la intérprete.