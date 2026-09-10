La "maldición de las Kardashian" salpica a Jacob Elordi tras este enorme fracaso del actor

La conocida como "maldición de las Kardashian" parece haber vuelto a hacer de las suyas en la industria del entretenimiento.

Y es que la última superproducción protagonizada por el actor australiano Jacob Elordi (actual pareja sentimental de Kendall Jenner) ha sufrido un duro golpe comercial y de crítica a nivel global, rompiendo de forma drástica la racha de éxitos que el intérprete venía encadenando en los últimos años.

Elordi encabeza el reparto de The Dog Stars (La constelación del perro), el nuevo largometraje dirigido por Ridley Scott que cuenta con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares y que coprotagonizan Josh Brolin, Margaret Qualley y Allison Janney.

La película, ambientada tras una devastadora pandemia de gripe, sigue la historia de un expiloto (interpretado por Elordi) que decide abandonar su zona segura en busca de una vida mejor tras captar una misteriosa transmisión de radio.

Sin embargo, los números conseguidos desde su estreno el pasado 27 de agosto han sido desastrosos. En su primer fin de semana en Australia, la película recaudó tan solo 623.000 dólares, una cifra astronómicamente lejana a los 3 millones de dólares de SpiderMan: Brand New Day o los 2,24 millones de The Odyssey.

La caída resulta aún más impactante al comparar este dato con los ingresos de la anterior película de Elordi, Cumbres Borrascosas, que el pasado mes de febrero obtuvo 6 millones de dólares en su estreno en territorio australiano.

A nivel global, la película acumula apenas 45 millones de dólares, muy lejos de los 333 millones de dólares mundiales que logró su proyecto junto a Margot Robbie a principios de este año.

La escasa afluencia ha provocado que los cines principales reduzcan su proyección a pocos pases diarios o una única sesión en salas independientes.

A este desplome comercial se suma la demoledora recepción crítica, debutando en Rotten Tomatoes con un 38 % de valoraciones positivas.

Los especialistas también han sido duros en sus reseñas, por ejemplo The Daily Beast ha publicado: "Ninguna cantidad de esplendor estético puede compensar la falta de originalidad de la última película del director, unida a partir de las partes en descomposición de sus predecesoras del género".

Este tropiezo profesional llega justo cuando la vida personal del actor de Euphoria acapara la atención mediática, aunque las hermanas de la modelo sigan mostrando la preocupación ante lo rápida e intensa que es su relación con Kendall.

Es por todo esto que el repentino cambio de suerte profesional de la estrella ha revivido en redes sociales la comentada "maldición Kardashian", la popular teoría que sostiene que la carrera de una celebridad sufre un declive tras iniciar un vínculo sentimental con algún miembro de la mediática familia.