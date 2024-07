Avance en exclusiva de Longlegs, la pertubadora película de terror con Maika Monroe y Nicolas Cage

Maika Monroe te sonará por ser la protagonista de una de las mejores películas de terror de los últimos años, It Follows. Y Nicolas Cage, bueno, pues es Nicolas, no necesita carta de presentación. Ambos actores regresan a los cines con Longlegs, donde se han puesto a las órdenes del director Oz Perkins, hijo del mítico Anthony Perkins (Psicosis).

En Longlegs, Maika Monroe interpreta a Lee Harker, una agente del FBI a quien le encargan dar captura a un psicópata asesino en serie que se hace llamar Longlegs y al que da vida Nicolas Cage. La cinta de terror está producida por Neon y ha llegado a nuestro país de la mano de DeAPlaneta. Sin duda Longlegs está llamada a convertirse en una de las películas de miedo más comentadas del año.

Póster de Longlegs | DeAPlaneta

Sinopsis de Longlegs

Mientras el FBI intenta atrapar a un retorcido asesino en serie, una agente descubre una serie de pistas que podrían llevarla hasta el criminal y poner fin a su terrorífica ola de asesinatos. Influenciada por obras maestras del thriller como El silencio de los corderos, Zodiac y Se7en, Longlegs presenta una nueva visión del género al tiempo que hace un guiño a icónicas películas de terror como El resplandor y El exorcista.