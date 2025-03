La mujer de Gene Hackman no murió cuando la policía dice: Un médico revela que habló con ella un día después

Parece que los misterios en torno a la trágica muerte de Gene Hackman, de 95 años, y su mujer, Betsy Arakawa, de 65, siguen saliendo a la luz. La pareja fue hallada sin vidajunto a su perro en su casa de Santa Fe, Nuevo México, por Jesse Kesler, un contratista que llevaba más de una década trabajando para el matrimonio.

Según han informado fuentes policiales y el médico forense de Santa Fe, Arakawa falleció varios días antes que Hackman, el 11 de febrero, debido al síndrome pulmonar por hantavirus. El actor, quien padecía Alzheimer, falleció el 18 de febrero a causa de una afección pulmonar, dejando una gran fortuna millonaria como herencia.

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa | Gtres

Ahora, el doctor Josiah Child, director de Cloudberry Health en Santa Fe, ha comentado a DailyMail: "La Sra. Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero".

"Me llamó un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma a su esposo. No era paciente mía, pero uno de mis pacientes le recomendó Cloudberry. Concertó una cita para el 12 de febrero. Era para algo no relacionado con la respiración", explica.

Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa | Gtres

"Ella volvió a llamar en la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le dijo que viniera esa misma tarde", continúa. "Le dimos cita, pero nunca apareció. No presentaba síntomas de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no obtuvimos respuesta".

Además, el doctor añade: "No soy experto en hantavirus, pero la mayoría de los pacientes con ese diagnóstico fallecen en el hospital. Es sorprendente que la Sra. Hackman hablara por teléfono con mi consultorio el 10 y el 12 de febrero y no presentara dificultad respiratoria".

Por otro lado, un segundo médico de Los Ángeles también ha expresado que "los profesionales médicos están desconcertados sobre si el hantavirus fue la causa de la muerte".

Esta nueva información aportada por el doctor Josiah arroja aún más misterio a la trágica muerte del matrimonio, pudiendo desmontar lo que se pensaba hasta ahora.