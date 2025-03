Habla el hombre que encontró los cuerpos sin vida de Gene Hackman y su mujer: "Fue horrible ver a alguien así"

Las circunstancias de la muerte de Gene Hackman, de 95 años, y su mujer, Betsy Arakawa, de 65, siguen consternando a todos aquellos que conocían a la pareja.

Los cuerpos sin vida del actor y su esposa se encontraron en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero, cuando ya llevaban días muertos. Fue gracias a que Jesse Kesler, un contratista que llevaba 16 años trabajando para el matrimonio dio la voz de alarma al llevar mucho tiempo sin tener noticias de ellos.

Gene Hackman junto a su mujer, Betsy Arakawa | Getty

Ahora, Jesse ha hablado con el Daily Mail sobre el momento en el que encontró a la pareja muerta: "Ojalá hubiera sido más rápido tal vez hubiera podido salvar a Gene o al perro", explica el hombre de 52 años ya que Gene murió una semana después que su mujer.

"Para ser sincero, fue horrible. Fue uno de los peores días de mi vida, y he tenido días malos. Ver a alguien así...", comenta sobre cómo le ha afectado la tragedia.

"Esperaba un mejor resultado, que tal vez estuvieran fuera de la ciudad y no avisaran a nadie, o que se quedaran encerrados en la bodega por accidente", sigue diciendo.

Kesler revela que la última vez que vio a Gene Hackman fue conduciendo por la zona 3 meses antes de los hechos relatados y que solo unos días antes de morir Betsy había estado hablando con ella por correo electrónico.

El actor Gene Hackman en marzo de 2024 | Gtres

Además, el hombre asegura que ha decidido hablar sobre lo que pasó después de ver cierta "desinformación" que se han dicho, ya que en un principio se negó a hablar con los medios, para aclarar las cosas. También ha añadido que ha tenido que buscar terapia.

Jesse Kesler avisó a un guardia de seguridad, Ron, para acercarse a la casa de Gene para echar un vistazo: "No entramos. La puerta del baño estaba abierta. Miramos dentro desde fuera, estaba cerca y era evidente que ella estab muerta", explica sobre cómo descubrieron primero el cuerpo de Betsy.

Después llamaron a emergencias desesperados y, gracias a los perros, descubrieron a Gene muerto en el vestíbulo: "Me dijeron que no entrara en la casa. Estaba histérico. Casi me descontrolé".