Marvel estrenó su primera gran película en 2000 con X-Men. Todavía estábamos muy lejos de conocer a los Vengadores que rompieron la taquilla y la forma de hacer cine en general décadas más tarde; pero sí fue un primer aperitivo de lo que estaba por llegar y el mundo se rindió a los pies del equipo de mutantes en su totalidad.

Ahora bien, con perdón del Lobezno de Hugh Jackman, fue Halle Berry la que se convirtió rápidamente en la favorita de los fans. Su personaje de Tormenta tenía el punto justo de carisma y poder que la ensalzó como una de las superheroínas más memorables de la década de los 2000.

Halle Berry como Tormenta y Hugh Jackman como Lobezno en X-Men: La decisión final | 20th Century Fox

Por aquel entonces, la saga de los X-Men estaba en manos de Fox. Sin embargo, talonario mediante, Disney compró la productora en 2017 y, con ella, los de Charles Xavier pasaron a estar bajo la tutela del UCM. No obstante, hasta la fecha, solo los hemos podido ver en el Vacío de la tercera entrega de Deadpool o muy brevemente en la segunda parte de Dr. Strange. Siendo, por tanto, Vengadores: Doomsday la entrada por la puerta grande de los mutantes que los seguidores de la franquicia siempre han soñado tener.

Una de las piezas promocionales que lanzó la cinta de Marvel directamente a los cines fue precisamente la de los X-Men. En ella, se podía ver a unos envejecidos Charles Xavier y Magneto, así como a un Cíclope con una furia pocas veces expresada antes en la franquicia original. Pero, ¿y Tormenta?

En el extenso casting de estrellas que participará en la película, Halle Berry no ha hecho acto de presencia. Si bien todo podría ser una estrategia de marketing para dar la sorpresa de cara al día del estreno, la realidad es que el propio Thor ha confirmado su ausencia en una reciente entrevista.

Tanto Berry como Chris Hemsworth están promocionando Ruta de escape, un thriller en el que también participan Mark Ruffalo y Barry Keoghan. Era el momento perfecto para preguntarles sobre una posible nueva colaboración entre ambos dentro de Marvel, donde los dos controlarían los rayos en todo su esplendor; y la entrevistadora de Cinema Blend no ha perdido la oportunidad.

Por desgracia, Tormenta, que en palabras del actor, "le ayudaría a convocar las tormentas", no participará en la nueva entrega de la Casa de las Ideas. Lo cual ha generado una reacción muy clara en el intérprete: "Me sentí decepcionado".

Chris Hemsworth impresiona con sus dotes musicales ante 70.000 personas en un concierto de Ed Sheeran | Gtres

Por su parte, Berry, que todo se lo toma a broma, comenta: "¿Quién querría a Tormenta teniendo a Thor". Y, por si las dudas todavía estaban en mente de los fans, responde de manera contundente a la presentadora: "Sigue esperando. No voy a estar".

Conviene señalar que, por mucho que los actores nieguen su participación en la película, todo podría seguir formando parte de la misma estrategia de marketing. Andrew Garfield es la prueba viva de que las palabras de los intérpretes, cuando hay contratos millonarios de por medio, valen más bien poco.

Así pues, habrá que esperar hasta el 18 de diciembre para averiguar si efectivamente la "decepción" de Hemsworth tiene su razón de ser y se convierte en la de millones de espectadores en todo el mundo o si, por el contrario, los fans desatarán una verdadera tormenta cuando vean a Berry volver a ser la mutante que tanto echan de menos.