Olivia Colman, la querida actriz y ganadora del Emmy por su papel en The Crown, ha hablado abiertamente sobre su experiencia al adentrarse en el mundo queer con su nueva película Jimpa, en la que interpreta a la madre de une adolescente no binarie, un papel que, según reconoce, le ha permitido aprender y escuchar desde un lugar que no había explorado antes.

La intérprete, ha explicado en una reciente entrevista con Them que este proyecto le ha permitido convivir de cerca con personas de la comunidad LGBTQ+ y trans, algo que no había experimentado con tanta intensidad hasta ahora. Sobre ese proceso, afirma: "Creo que es una comunidad en la que me encanta ser bienvenida. Las historias más amorosas y hermosas provienen de ella. Y me siento realmente honrada de ser bienvenida".

Colman añade que su personaje se percibe como alguien ajeno a ese entorno, algo con lo que se identificó en parte: "Bueno, no estaba tan desacertada. Creo que es importante, como forastera, observar y escuchar. Todos podríamos aprender mucho de eso. Y Hannah era realmente buena en eso".

Olivia Colman en 'Invasión Secreta' | Disney+

La actriz, ha reconocido que el rodaje supuso un aprendizaje personal: "De hecho, no estoy segura de haber pasado tanto tiempo con alguien de la comunidad trans antes, pensándolo bien. Sí, aprendí un poco, y también mejoré con los pronombres".

En ese sentido, subraya que su cercanía con la directora facilitó el proceso: "Creo que ayudó el hecho de que soy bastante cercana a Sophie en mis puntos de vista y actitudes, por lo que no fue un gran salto para mí interpretar a Hannah. Pero creo que también aprendí muchísimo en el camino".

Durante la promoción de la película, Colman ha reflexionado también sobre cómo se ha sentido a lo largo de su vida en relación con los roles de género, explicando: "A lo largo de toda mi vida, he tenido discusiones con personas con las que siempre me he sentido no binaria. Nunca me he sentido demasiado femenina por ser mujer. Siempre me he descrito ante mi marido como un hombre gay".

Según cuenta, la respuesta de su pareja ha sido siempre comprensiva: "Y él dice: 'Sí, lo entiendo'. Y así me siento como en casa y a gusto". La actriz ha añadido: "No paso mucho tiempo con personas que sean completamente heterosexuales… Los hombres que conozco y amo están muy conectados con todas sus facetas. Creo que mi esposo y yo nos turnamos para ser la 'fuerte' o la que necesita un poco de dulzura. Creo que todos lo tenemos dentro. Siempre me he sentido así".

Tras finalizar el rodaje de Jimpa, Colman ha confesado que esa vivencia fue reveladora para ella: "No soy el único que dice: 'No siento que sea binario'. Y me encantó. Al terminar esta película, pensé: 'Sí, sabía que no estaba sola'".

Olivia Colman en 'La hija oscura' | Netflix

La actriz también ha expresado su incomodidad ante el rechazo que sigue existiendo hacia la comunidad LGBTQ+: "Me resulta tan perturbador y desconcertante que exista tanto odio hacia cualquier grupo de personas. Pero, claramente, el odio solo puede provenir de personas que simplemente no conocen a ninguna de estas personas, porque no entiendo cómo se puede odiar a personas tan amables y encantadoras. Se trata simplemente de aceptación y amor. ¿Cómo puede eso molestar a la gente? Nunca lo entenderé".

En esa misma línea, ha asegurado: "Las personas en la película eran todas de la comunidad queer, y no sé si es porque todos tuvieron que hacer su propio viaje para llegar a donde están vistos y confiados, pero nunca me sentí más bienvenida por un grupo de personas". Y ha rematado con un deseo muy claro: "Si pudiera trabajar con la comunidad queer y las personas trans en cada película, tendría la vida más feliz".

Jimpa cuenta la historia de Hannah, una madre que viaja a Ámsterdam con su hije adolescente no binarie para visitar al abuelo, y se ve obligada a replantearse su manera de criar y de relacionarse con su hije cuando este decide quedarse a vivir allí. La película está inspirada en la experiencia personal de su directora, Sophie Hyde, y el reparto incluye a la hije no binarie de la cineasta, Aud Mason-Hyde, junto a John Lithgow.