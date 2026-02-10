Candela González y Stéphanie Magnin explican la fortaleza de sus personajes femeninos en La fiera: "Es algo muy necesario"

El salto BASE llegó el pasado 6 de febrero a los cines para contar la historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Armando del Rey, precursores de este deporte tan extremo en España. Sin embargo, los personajes encarnados por Carlos Suárez, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeu no son los únicos que lideran la película de Salvador Calvo.

Candela González y Stéphanie Magnin se ponen en la piel de Miriam e Iris, parejas de Carlos y Armando respectivamente. Ahora bien, el guion no las utiliza como simples complementos narrativos de los protagonistas; sino que tienen peso por sí mismas y, sin ellas, la cinta no se entendería de la misma manera.

Esto es un reflejo claro de la personalidad de ambas deportistas. Y es que "son dos grandes aventureras" en la vida real, tal y como Candela ha revelado: "Iris es una surfista increíble. Miriam es alpinista, escaladora. Bueno, ambas son escaladoras".

Una actitud que la película sabe plasmar gracias al trabajo de las intérpretes: "Me parece que es muy importante a la hora de asumir el personaje y de tratar de interiorizarlo, porque te pone en una posición cercana también a la de los chicos y cercana al riesgo", continúa Candela.

Salvador Calvo y Candela González en el rodaje de La fiera | Nico de Assas

"Al final practican todos deportes de riesgo, entonces creo que por ahí no hay tanta diferenciación entre una posición y la otra", dice antes de explicar dónde están estas diferencias: "Creo que Miriam e Iris le ponen mucha tierra al asunto".

"Aterriza, lo observan, hablan, tratan de ayudarse", señala sobre el papel de ambas en la cinta: "Iris coge de la mano a Miriam y le acompaña. Y eso es una cosa muy bonita, la verdad, y muy necesaria, porque si no creo que Miriam estaría bastante perdida dentro de toda la fuerza que tienen estos saltadores".

De igual modo, Stéphanie va más allá y pone en valor el importante rol de sus personajes en el guion: "Era muy bonito mostrar el punto de vista de las chicas, que quizá era el punto de vista más cercano al espectador".

Miguel Bernadeu y Stéphanie Magnin La fiera | Atresmedia Cine - Nico de Assas

"Ellas tienen conversaciones en las que tú entiendes cuál es su posición y por qué están ahí, qué límites han colocado y qué libertades y qué respeto hay en ese tipo de relaciones", sentencia al respecto.

La fiera es una película de deportes extremos, pero también es una historia humana donde las relaciones de sus personajes se presentan como un punto clave de la cinta. Candela y Stéphanie arrojan con sus interpretaciones un extra de emoción a una producción donde los saltos imposibles son tan solo la punta del iceberg de la construcción narrativa en torno a la vida de estos aventureros y, como bien han dejado claro las intérpretes, aventureras.