La mujer de Bruce Willis revela cómo "su amor" "solo ha crecido" pese a la demencia del actor: "No necesitas palabras"

Bruce Willis sufre demencia desde hace varios años. La enfermedad, que afecta a sus capacidades cognitivas y de comunicación, ha cambiado por completo su día a día y el de su familia. El actor vive en lo que su mujer ha llamado su segunda casa, un espacio adaptado donde recibe cuidados las 24 horas del día.

Su esposa Emma Heming, sus hijas y su exesposa Demi Moore pasan todo el tiempo que pueden con él, brindándole cariño y apoyo constante.

Willis conoció a Heming en 2005 y su amor floreció durante un viaje familiar en 2007. Contrajeron matrimonio en 2009 y han construido una familia sólida junto a sus dos hijas, Mabel y Evelyn.

En una entrevista con People, Emma ha hecho una retrospección de su historia de amor con el actor, que perdura incluso, y sobre todo, en medio de la situación que viven.

"Pude ver la otra cara de Bruce, que era un hombre de familia", contaba Emma sobre sus inicios como pareja.

Heming ha recordado las primeras vacaciones que pasó con Bruce, en el que también estaban sus hijas, su exesposa y el entonces marido de esta (Ashton Kutcher): "En ese viaje, me enamoréperdidamente de él. Ese fue el comienzo de nuestra historia de amor".

"La vida era ajetreada... plena y divertida", explicaba la modelo y actriz. "Si las niñas estaban nadando en la piscina, él llegaba a casa y se metía vestido solo para reírse. Es el papá icónico de laschicas".

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Gtres

Respecto a su situación actual, Emma no dudaba en decir: "Siento que nuestra historia de amor solo ha crecido y se ha desarrollado aún más".

"Suena a algo mágico, pero es a un nivel más profundo. Estoy muy agradecida de que esté tan presente, de que sea parte integral de nuestro día a día", continuaba.

"Ha significado muchísimo poder conocerlo en su momento y disfrutar de este tiempo con él", ha añadido Heming. "A veces, el amor no necesita palabras. Puedo simplemente sentarme con Bruce, mirarnos, reír y sonreír, y eso, para mí, es más que nada".

Su experiencia la ha inspirado a escribir un libro: The Unexpected Journey (El viaje inesperado): Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, orientado a familias que enfrentansituaciones similares.