Margot Robbie ha hablado en varias ocasiones de la presión estética que sintió en sus primeros años en la industria, cuando aún intentaba abrirse camino en televisión y cine. En ese contexto, la actriz ha recuperado una anécdota especialmente desagradable que vivió con un compañero de reparto en sus comienzos, cuando todavía no era un nombre consolidado en Hollywood.

En una conversación con Charli XCX para Complex, la actriz ha relatado: "Muy al principio de mi carrera, un actor con el que trabajé me dio un libro titulado Las francesas no engordan, que básicamente te decía que comieras menos". Robbie explica cómo recibió aquel gesto: "Y yo le dije: 'Que te jodan, tío'". La intérprete ha añadido que el mensaje le pareció demoledor: "Básicamente me dio un libro para hacerme saber que debía perder peso. Pensé: '¡Guau!'".

El libro al que se refiere, escrito por Mireille Guiliano y publicado en 2007, coincidió con los primeros pasos profesionales de Robbie en la industria. Tras empezar en televisión, la actriz ganó notoriedad internacional con la serie Pan Am y, poco después, dio el gran salto al cine con El lobo de Wall Street junto a Leonardo DiCaprio, un papel que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Desde entonces, Robbie se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood, con títulos como Escuadrón Suicida, Yo, Tonya, Érase una vez en Hollywood, Bombshell o Barbie. Su próximo proyecto será la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, escrita y dirigida por Emerald Fennell, en la que interpreta a Catherine junto a Jacob Elordi como Heathcliff.