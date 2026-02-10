HACE 16 AÑOS
Chris Hemsworth improvisó su pedida de mano a Elsa Pataky y no fue nada romántica
Chris Hemsworth ha sorprendido al confesar que la forma en la que le propuso matrimonio a Elsa Pataky estuvo muy lejos de ser un momento de película.
Chris Hemsworth y Elsa Pataky forman desde hace años una de las parejas más estables y populares de Hollywood, con una familia consolidada y una vida lejos de Los Ángeles en Byron Bay. Sin embargo, el actor australiano ha reconocido ahora que el origen de su matrimonio no tuvo precisamente un arranque épico ni especialmente romántico.
Durante una entrevista radiofónica con Fitzy, Wippa & Kate de Nova, Hemsworth ha explicado que la idea de casarse surgió casi de manera práctica y sin grandes gestos: "Hablamos de casarnos incluso antes de que yo le pidiera que se casara, y fue algo como: 'Sí, ¿por qué no, por qué no?'". El propio actor reconoce que ese planteamiento le restó emoción al momento: "Eso le quita un poco el aire a la preparación".
Lejos de idealizar la pedida, el intérprete ha bromeado sobre su propia falta de romanticismo: "Sentí una especie de '¿por qué no? No tengo nada mejor ahora mismo, ya veremos cómo va'". Según él mismo admite, Pataky no ha olvidado del todo aquel episodio: "Creo que todavía lo está pensando".
Hemsworth también ha relatado cómo acabó entregando el anillo de compromiso de una manera bastante improvisada: "Lo tenía en la mano, en el bolsillo, y pensé: 'Tengo que hacer algo genial con él'. Fue lo más creativo que pude hacer; lo metí en una caja de bombones".
La pareja comenzó a salir a principios de 2010, se casó ese mismo año y hoy comparte tres hijos, consolidando una relación que, aunque empezó sin grandes gestos románticos, ha demostrado ser duradera.
