La nueva serie de Harry Potter que prepara HBO busca ofrecer una mirada más amplia del mundo creado por la polémica autora J.K. Rowling, profundizando en personajes y escenarios que apenas se exploraron en las películas originales. El proyecto, liderado por Francesca Gardiner y Mark Mylod, promete una adaptación más extensa y detallada de las novelas, con tiempo para desarrollar tramas y puntos de vista que en el cine quedaron en segundo plano.

En ese contexto, Lox Pratt, el joven actor que dará vida a Draco Malfoy, ha explicado en una reciente entrevista con la revista 1883, que la serie se alejará del punto de vista casi exclusivo de Harry Potter: "Con esta adaptación, se puede ver mucho más que los libros. Los libros están muy por encima del hombro de Harry, lo cual es genial, y así es como se presentó la película". Sobre el nuevo enfoque de la serie, añade: "Francesca Gardiner y Mark Mylod han sido claros en sus entrevistas: hay mucho más que se puede ver. Se puede ver a todos los profesores en sus pequeñas habitaciones. Se puede ver a Draco en casa".

El intérprete celebra que su personaje tenga espacio para desarrollarse más allá del arquetipo de villano escolar: "No voy a desvelar demasiado, pero hay algunas escenas brillantes en casa donde empiezas a comprender cómo es". Y compara su versión con la de las películas: "Agradecí la libertad de explorar estos personajes, porque en las películas, Draco es como bidimensional. Es el villano burlón. Siento que hay mucho más; es necesario entender por qué".

Pratt también se muestra ilusionado con el resultado final de la producción: "La serie es realmente brillante". Y concluye: "No puedo esperar para llevarlo a la pantalla".

Con este enfoque más amplio y detallado, la nueva serie de Harry Potter aspira a ofrecer una mirada más compleja de personajes que hasta ahora habían quedado encasillados en roles muy concretos, abriendo la puerta a redescubrir el universo mágico desde perspectivas inéditas y con mayor profundidad emocional para una nueva generación de espectadores.