La nueva serie de Harry Potter contará mucho más de Draco Malfoy que las películas
Lox Pratt, el nuevo Draco Malfoy de la serie de Harry Potter en HBO, adelanta que la adaptación televisiva ampliará el universo de los libros con escenas nunca vistas.
La nueva serie de Harry Potter que prepara HBO busca ofrecer una mirada más amplia del mundo creado por la polémica autora J.K. Rowling, profundizando en personajes y escenarios que apenas se exploraron en las películas originales. El proyecto, liderado por Francesca Gardiner y Mark Mylod, promete una adaptación más extensa y detallada de las novelas, con tiempo para desarrollar tramas y puntos de vista que en el cine quedaron en segundo plano.
En ese contexto, Lox Pratt, el joven actor que dará vida a Draco Malfoy, ha explicado en una reciente entrevista con la revista 1883, que la serie se alejará del punto de vista casi exclusivo de Harry Potter: "Con esta adaptación, se puede ver mucho más que los libros. Los libros están muy por encima del hombro de Harry, lo cual es genial, y así es como se presentó la película". Sobre el nuevo enfoque de la serie, añade: "Francesca Gardiner y Mark Mylod han sido claros en sus entrevistas: hay mucho más que se puede ver. Se puede ver a todos los profesores en sus pequeñas habitaciones. Se puede ver a Draco en casa".
El intérprete celebra que su personaje tenga espacio para desarrollarse más allá del arquetipo de villano escolar: "No voy a desvelar demasiado, pero hay algunas escenas brillantes en casa donde empiezas a comprender cómo es". Y compara su versión con la de las películas: "Agradecí la libertad de explorar estos personajes, porque en las películas, Draco es como bidimensional. Es el villano burlón. Siento que hay mucho más; es necesario entender por qué".
Pratt también se muestra ilusionado con el resultado final de la producción: "La serie es realmente brillante". Y concluye: "No puedo esperar para llevarlo a la pantalla".
Con este enfoque más amplio y detallado, la nueva serie de Harry Potter aspira a ofrecer una mirada más compleja de personajes que hasta ahora habían quedado encasillados en roles muy concretos, abriendo la puerta a redescubrir el universo mágico desde perspectivas inéditas y con mayor profundidad emocional para una nueva generación de espectadores.
