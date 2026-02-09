Michael Jackson, cuya figura vuelve a copar titulares por el estreno de su ambiciosa película biográfica, dejó tras su muerte una serie de revelaciones estremecedoras sobre el verdadero estado de su cuerpo, muy lejos de la imagen pulida que proyectaba en público con maquillaje, prótesis y pelucas. La autopsia realizada tras su fallecimiento en 2009 expuso hasta qué punto su salud estaba profundamente deteriorada después de años de cirugías estéticas, consumo de fármacos y problemas médicos no tratados de forma adecuada.

Michael Jackson falleció a los 50 años en su residencia de Los Ángeles por una sobredosis del anestésico propofol combinada con benzodiacepinas, lo que le provocó un paro cardíaco. Su muerte fue declarada homicidio y su médico personal, el doctor Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario. En el momento de su muerte, el cantante pesaba apenas 47 kilos y su estómago no contenía alimentos, solo pastillas parcialmente disueltas, lo que reflejaba una situación de extremo deterioro físico tras años de automedicación y una presunta lucha contra trastornos alimentarios.

Michael Jackson actuando en Madrid en 1988 | Gtres

Michael Jackson presentaba múltiples marcas de punción en brazos, muñecas, caderas, muslos y hombros, presuntamente causadas por inyecciones de analgésicos y medicamentos para combatir su insomnio crónico. El informe forense también detalló cicatrices quirúrgicas detrás de las orejas y a ambos lados de la nariz, así como evidencias de numerosos procedimientos cosméticos, incluidos tatuajes en labios y cejas y pigmentación artificial en la línea del pelo. Bajo la peluca que solía llevar, el artista estaba prácticamente calvo y su cuero cabelludo presentaba cicatrices, consecuencia, en parte, de antiguas quemaduras.

Michael Jackson comenzó a usar pelucas tras el accidente ocurrido en 1984 durante la grabación de un anuncio de Pepsi, cuando un fallo pirotécnico hizo que su cabello se incendiara, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. A raíz de ese episodio, recibió potentes analgésicos para aliviar el dolor, lo que, según su hermano Tito, marcó el inicio de su dependencia a los medicamentos, una adicción que se prolongó durante décadas y que acabaría teniendo un desenlace fatal.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson en 1995 | Cordon Press

Michael Jackson también padecía vitíligo, una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel, lo que quedó confirmado en la autopsia, despejando años de especulaciones sobre los cambios en su tono de piel. Además, los forenses documentaron hematomas en el pecho y costillas fracturadas, atribuidos a los intentos desesperados de reanimación realizados por los paramédicos cuando fue hallado inconsciente en su domicilio.

Michael Jackson arrastraba, además, graves problemas en los pies, fundamentales para un artista cuya carrera estuvo marcada por su revolucionaria forma de bailar. Se negó durante años a que los médicos los examinaran y prefería automedicarse con analgésicos. Según relató el doctor Conrad Murray, sus pies estaban cubiertos de callos y sufrían una infección fúngica crónica avanzada, hasta el punto de que el propio cantante se avergonzaba de su aspecto y los ocultaba con calcetines.

Michael Jackson en 'Smooth Criminal' | YouTube/Michael Jackson

A las puertas del estreno de su biopic, estas revelaciones vuelven a poner sobre la mesa el enorme contraste entre el icono inmortal del pop y el hombre que, lejos de los focos, llevaba años luchando contra un deterioro físico profundo, alimentando un debate que sigue dividiendo a sus seguidores entre la admiración por su legado artístico y la conmoción por el alto precio personal que pagó.