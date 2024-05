El momento tierra trágame de Hugh Jackman cuando se meó encima en público mientras actuaba

Hugh Jackman es toda una estrella a nivel internacional. Además de actuar, canta y bailar, lo que le ha dado pie a cosechar una carrera llena de éxito y tener grandes proyectos a sus espaldas que no solo han trascendido en Hollywood, también en Broadway.

En la actualidad el intérprete de El gran Showman se encuentra promocionando su vuelta como Lobezno en Deadpool 3 junto a su gran amigo Ryan Reynolds, una cinta muy esperada que promete traer de vuelta a una dupla de lo más especial.

Aunque parezca que Hugh lleva en esto toda la vida y que se desenvuelve ante las cámaras y en los escenarios con gran desparpajo, no siempre ha sido así. De hecho, en un momento dado de su carrera vivió un episodio tierra trágame complicado y es que se hizo pis encima.

Hugh Jackman | Getty

El actor contó a US Magazine que en 1996 mientras interpretaba a Gastón en la producción de La Bella y La Bestia vivió este percance en plena actuación. Al parecer, el traje que llevaba con medias rojas y botas hasta las rodillas le daba mucho calor y era incómodo. Si a esto se suman todos los esfuerzos físicos de cada número, puede desembocar en algo tan embarazoso como no aguantarse las ganas de ir al baño.

"Bajo al escenario, preparándome para mi primer número... y pienso que realmente necesito ir de nuevo (al baño). Tocaba hacer la canción más cardiovascular que he hecho: literalmente cojo a Bella y mientras la cojo, paro de cantar y justo en ese momento me doy cuenta de que los músculos que necesitas liberar para poder cantar son los que no quieres liberar si tienes ganas de ir", explicó Jackman.

Sus opciones en aquel momento eran hacerse pis encima o no acabar la canción, las dos eran malas pero en palabras de Hugh Jackman: "El show debe continuar". Así, sin mucho margen para decidir, se meó encima. Han pasado muchos años de aquel incidente, pero parece que el actor ya tiene las tablas suficientes y que ha aprendido de este error de cálculo.