Hugh Jackman recuerda cómo se convenció para salir en Deadpool y Lobezno después de que se lo desaconsejaran en Marvel

Deadpool y Lobezno es una de esas películas que parecían imposibles de realizar hace unos años. Muchos fans fantaseaban con ver a Ryan Reynolds y Hugh Jackman juntos en la gran pantalla dando vida a sus dos personajes más icónicos.

Con el estreno de Logan en 2017 y el destino final de Lobezno, todo hacía indicar que jamás se haría esa ansiada película de ambos.

Sin embargo, si había alguien que podía hacer volver a Jackman era su amigo Ryan Reynolds, quien le estuvo persuadiendo durante años tal y como contó a ET Canadá: "Hemos querido hacer esto desde hace una década". De hecho, ya en 2016 dijo a ET que quería a toda costa "convencer a Hugh".

Ryan Reynolds en Deadpool and Wolverine | Marvel

Ahora este sueño es real y gracias al multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel les veremos el 26 de julio en cines. Aunque no fue fácil, pues antes de ello, al actor australiano le invadieron muchas dudas y tuvo que hacer frente, incluso, a que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, se lo desaconsejara.

"Le dije: 'Déjame darte un consejo, Hugh. No vuelvas'", ha recordado el productor en una charla con Empire. "Tuviste el mejor final de la historia con Logan. No lo debemos deshacer", le advirtió antes de firmar por la tercera película de Deadpool.

Hugh Jackman y Dafne Keen en Logan | Cordon Press

Finalmente, Jackman aceptó tras meditarlo mientras conducía: "Llevaba aproximadamente una hora en el coche y me vino a la cabeza esa pregunta: '¿Qué quiero hacer?' Y tan pronto como me hice la pregunta, sabía que quería hacer Deadpool y Lobezno. Simplemente lo sabía. Conduje durante otra hora. No podía dejar de pensar en ello. Salí del coche, llamé a Ryan y le dije: 'Ryan, si me aceptas, entro'", explicó.

Cabe recordar que el final de Logan es uno de los mejores de un personaje para los fans de Marvel. En la película, Lobezno muere a manos de su clon mientras salva a X-23 y al resto de jóvenes mutantes para darles un futuro y cuya última escena es su joven pupila girando la cruz de su tumba para formar una X.