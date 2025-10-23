Jim Carrey podría ser el nuevo Freddy Krueger, según uno de los directores de Pesadilla en Elm Street

Wes Craven fue el rey del slasher. Su debut en el cine llegó con La última casa a la izquierda, le siguió Las colinas tienen ojos y se coronó, años más tarde, con la primera entrega de Pesadilla en Elm Street. En 1984, el mundo conoció a Freddy Krueger y ya nada volvió a ser lo mismo.

No bastante con perseguirte durante la noche de Halloween o en campamentos en lagos, los asesinos se colaron en los sueños. Freddy y sus manos con cuchillas marcaron a varias generaciones y sus múltiples secuelas, su serie, el crossover y el remake bien lo demuestran.

Ahora bien, exceptuando el intento fallido en 2010 de resucitar la saga, solo ha habido un Freddy Krueger: Robert Englund. Su labia y las frases paródicas eran el complemento perfecto para el terror que provocaba en cada escena. Sin embargo, el actor declaró hace ya varios años que jamás volvería a ponerse el jersey a rayas y el mítico sombrero.

Freddy Krueger | New Line Cinema

Los planes de intentar de nuevo un reboot de la franquicia llevan tiempo dando vueltas en los despachos. Otra de las sagas más emblemáticas de Wes Craven, Scream, lo hizo con sus recuelas y el público sigue celebrando cada entrega.

Pero, ¿cómo recoger el testigo de Englund?

Chuck Russell, el director de Pesadilla en Elm Street 3: Los amos del sueño, parece tenerlo claro. Esta tercera parte es una de las más queridas entre los fans. De hecho, suele hablarse de ella casi tan bien como de la película original.

Russell, siete años después de dirigir dicha secuela, cambió completamente de género para ponerse a los mandos de La máscara. La divertida cinta de Jim Carrey, que lo catapultó a la fama mundial, sigue en los corazones de grandes y pequeños y ahora, el director, podría volver a trabajar con el actor de las mil caras.

La Máscara, con Jim Carrey | New Line Cinema

"En mi opinión, Jim podría hacer cualquier cosa que se propusiera", comenta Russell en una entrevista con Dread Central: "Para que Jim lo haga, tendríamos que hacer algo que supusiera un nuevo paso en la saga Elm Street , algo parecido a lo que hizo Wes con su meta-meta La nueva pesadilla de Wes Craven".

Esta fue la séptima entrega y reinventó toda la franquicia. Craven recuperó al elenco original para que se interpretaran a ellos mismos. ¿El argumento? Si no se hacía una película de Freddy Krueger cada cierto tiempo, Freddy Krueger aparecía para matarlos a todos. Una auténtica locura que muchos consideran la antesala de Scream.

La nueva pesadilla de Wes Craven | New Line Cinema

Así, Russell podría volver a dar un giro de 180º a la franquicia en su reboot, recuela o como se quiera llamar. "Creo que Jim lo consideraría y yo solo consideraría aprovechar a Jim si hubiera un nuevo rumbo audaz para Elm Street".

Han pasado más de 40 años del estreno de la primera película de Pesadilla en Elm Street y su recuerdo sigue tan vivo como el primer día. Si a esto le sumamos a los millones de nostálgicos de la era dorada de Jim Carrey, es evidente que podríamos estar ante un cóctel explosivo.

Sea como sea, por el momento esta reinvención de la franquicia solo existe en los sueños de los fans (quizás en sus pesadillas) y Jim Carrey no se ha pronunciado al respecto.