La decepción de Jennifer Lopez con Ben Affleck, ya divorciados: "El cuento de hadas resultó una pesadilla"

Más de 4 meses después de que saliera a la luz la separación de Ben Affleck y Jennifer Lopez, la pareja ha finalizado su divorcio. Ambos están preparados para pasar página y así lo dejan claro las fuentes cercanas a los medios.

Las estrellas firmaron el divorcio este 6 de enero, aunque sus caminos no se han separado del todo por la relación que ahora une a sus hijos.

Según una fuente, Jennifer Lopez "está en un muy buen momento y solo quiere cerrar la puerta de este loco capítulo", afirman a People.

"El cuento de hadas que le prometieron resultó ser una pesadilla al final", afirma tajante.

No obstante, el matrimonio ha terminado amigablemente y continúan viéndose en reuniones familiares, algo que ha reavivado rumores de posible reconciliación en los últimos meses. No obstante la fuente ha querido dejar claro que "no van a volver".

Tras 'fusionar' sus familias hace más de dos años, los hijos de Affleck y los de Lopez han desarrollado un importante vínculo, y la pareja ha continuado anteponiendo sus necesidades y encontrándose para que los niños puedan verse.

Jennifer Lopez abrazando a Samuel Affleck | Gtres

"A los niños les encanta pasar tiempo juntos. Ben y Jennifer siempre quieren hacer todo en su mano por que estén felices. Ellos no conducen, así que ellos continuarán facilitando que se reúnan", explican, e insisten que las familias han pasado las navidades por separado.