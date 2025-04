Ben Affleck confiesa que "no sabe coquetear" con las mujeres tras su divorcio de Jennifer Lopez

Ben Affleck se divorció oficialmente de la cantante Jennifer Lopez a comienzos del 2025, quedando legalmente soltero y disfrutando de esta nueva etapa. Sin embargo, las recientes imágenes con su primera exesposa, Jennifer Garner, han revolucionado las redes sociales, especulando sobre una posible reconciliación, pero nada más lejos de la realidad.

Recientemente, una fuente cercana ha revelado que Affleck habría expresado su devoción por Angelina Jolie, la exmujer de Brad Pitt, alegando que le parece unamujer muy sexy e inteligente con la que tendría mucho de qué hablar en una cena.

Ahora, durante una entrevista promocionando su nueva película, El Contable 2, el actor ha confesado que se siente identificado con su personaje, Christian Wolff, especialmente en lo que respecta a las dificultades para relacionarse con las mujeres en una cita.

"Aquí hay un tipo que está tratando de entender cómo tener una relación con una mujer, intentando descubrir cómo exponerse y cómo dar el primer paso", comenta sobre su personaje.

"¿Sabes? No se siente cómodo extendiéndose. No sabe cómo coquetear. No se siente cómodo", añade. "Como muchos de nosotros".

"No es fácil para nadie entender las relaciones, especialmente al principio, cuando estás tratando de descifrar, '¿Qué significa esta señal? ¿Esta persona me está mirando? ¿Le gusto? ¿Me voy a avergonzar si me acerco?'", continúa.

Pero a pesar de sus dificultades con las mujeres, el actor ha elogiado a su personaje por atreverse a bailar durante una cita, afirmando que "fue algo encantador". No obstante, bromea diciendo: "Probablemente no recibiré muchas más ofertas para hacer de bailarín de línea (en películas). No lo sé, el teléfono aún no ha sonado".

Por el momento, el actor ha estado muy enfocado en su carrera y en sus hijos con Garner desde que volvió al mercado de los solteros.