'The Gray Man' es desde hace tiempo uno de los proyectos más esperados del cine. 'El Agente Invisible', como se llamará en España, ya tiene fecha de estreno en Netflix y además tenemos nuevas fotos oficiales.

El 22 de julio llegará a la plataforma la cinta de los hermanos Anthony y Joe Russo ('Vengadores: Endgame') donde volverán a trabajar con Chris Evans, pero también con un gran reparto de estrellas que parece imposible que compartan pantalla: Ryan Gosling, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick o Alfre Woodard. En el último evento de Netflix pudimos ver el primer vistazo junto a sus nuevos proyectos como puedes ver en el vídeo.

Ryan Gosling en 'The Gray Man' | Netflix

Basada en la novela de 'The Gray Man' de Mark Greaney, el guion es de Joe Russo, Christopher Markus y Stephen McFeely. Los productores son Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca y Chris Castaldi. Los productores ejecutivos son Patrick Newall, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jake Aust, Angela Russo-Otstot, Geoff Haley, Zack Roth y Palak Patel.

Regé-Jean Page en 'The Gray Man' | Netflix

Así es 'El Agente Invisible'

El agente invisible es el agente de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Seis. Sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry fue en su día un mercader de la muerte altamente cualificado, autorizado por la Agencia. Pero ahora las tornas han cambiado y Seis es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen (Chris Evans), un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él. La agente Dani Miranda (Ana de Armas) le cubre las espaldas. La necesitará.

Regé-Jean Page, actor del momento

Además de grandes estrellas como Gosling y Evans, el protagonista de la primera temporada de 'Los Bridgerton' está que no para y parece que su trabajo en 'The Gray Man' ha dado sus frutos. Y es que Regé ya prepara también otra cinta con Netflix y los hermanos Russo sobre un gran atraco de la que todavía no se saben muchos detalles.

Desde AGBO, la empresa que dirigen los hermanos Russo, el productor Mike Larocca expresó su ilusión sobre este nuevo proyecto: "AGBO se creó originalmente para permitirnos colaborar con artistas que admiramos y respetamos mucho. Estamos muy felices de poder continuar cumpliendo ese juramento apoyando a esta nueva película de Noah Hawley and Regé-Jean Page".

