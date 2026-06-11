ACONSEJADA POR UN MÉDICO
El marido de Sharon Stone se puso "furioso" al saber que se haría una mastectomía por unos tumores: "El fin del matrimonio"
Sharon Stone ha hablado sobre un complicado momento que vivió con uno de sus maridos cuando le dijo que se iba a hacer una mastectomía bilateral al detectarle unos tumores.
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Sharon Stone ha estado en el podcast Do Good With David Begnaud donde ha hablado de uno de los momentos más complicado de uno de sus matrimonios.
La actriz ha estado casada dos veces. La primera con el productor Michael Greenburg de 1984 a 1990 y la segunda con el periodista Phil Bronstein de 1998 a 2004.
Así, explica que tras detectarle varios tumores en los pechos un médico le aconsejó que se hiciera una mastectomía bilateral. Pero al contarle a su marido esta decisión se puso "furioso".
"He decidido que me haré una cirugía bilateral. Porque no estoy para bromas", recuerda que le comentó entonces. "Y mi marido dijo: 'Esto es ridículo'. Y se levantó y salió de la habitación".
Para después afirma que él "no" estaba preocupado por si la actriz llegara a tener cáncer.
"Entonces, el médico le dijo: 'Si tuviera más pacientes como ella, hoy habría más mujeres vivas. Necesitas sentarte'. Y yo le dije: 'Yo tomo las decisiones, no tú'. Ese fue el final del matrimonio", explica.
"Eso fue todo. Ya no quería saber nada de mí... Todo terminó en esa habitación. Se notaba que se había acabado. Simplemente se acabó. Pensaba que era ridícula. Pensaba que era tonta. Pensaba que tomaba demasiadas decisiones por mi cuenta", concluye.
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