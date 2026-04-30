Sharon Stone revela que desciende de la realeza pero creció en la pobreza absoluta

Sharon Stone, la mítica actriz de Instinto Básico, es sin duda una de las leyendas vivas de Hollywood más fascinantes con una trayectoria en cine y televisión que llega hasta la actualidad.

Su elegancia innata parece tener ahora una explicación que va más allá de las cámaras. Durante su reciente visita al programa de Drew Barrymore para promocionar su participación en la serie Euphoria, la actriz de 67 años compartió un relato estremecedor sobre sus orígenes.

En esta entrevista explicó que creció en un entorno de pobreza absoluta en Pensilvania. Aunque su padre procedía de una estirpe sumamente adinerada, un trágico giro del destino lo cambió todo cuando un pozo petrolífero familiar explotó, acabando así con la vida de sus antepasados pioneros en la perforación petrolífera en Oil City (Pensilvania).

Debido a las leyes de la época que impedían a las mujeres heredar, el dinero pasó a un pariente lejano, dejando a su abuela y a su padre viviendo en un establo y trabajando en condiciones extremas.

La actriz Sharon Stone | Gtres

Sin embargo, detrás de esta historia de supervivencia se escondía un secreto genealógico que la actriz descubrió gracias al programa Finding Your Roots. Se quedó sin palabras cuando el presentador Henry Louis Gates Jr. le reveló a Sharon: "Carlomagno es tu tatarabuelo número 38. El primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico".

A pesar de lo extraordinario de estos vínculos reales, algunos expertos genetistas han querido aportar algo de realidad al descubrimiento. Según el profesor Adam Rutherford, del University College de Londres, descender de Carlomagno es algo que comparten "literalmente todos los europeos" debido a cómo se expanden los árboles genealógicos a lo largo de los siglos, sólo que las celebridades son "simplemente más propensas a tener los medios para demostrarlo".

Aún así, para la protagonista de Casino, conocer este linaje ha sido un honor que cierra el círculo de una vida que empezó en la miseria y alcanzó la gloria de Hollywood.