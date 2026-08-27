Lluvia de críticas a Rupert Grint tras anunciar su regreso como Ron Weasley tras sus posturas sobre J.K. Rowling: "repugnante"

El icónico actor del reparto original de Harry Potter, Rupert Grint, actuará en la obra teatral Harry Potter y el legado maldito (Cursed Child) en el Lyric Theatre de Broadway a partir del próximo 2 de febrero durante un periodo de 17 semanas.

Con esta incorporación, Grint se convierte en el segundo miembro del reparto original de las películas en sumarse a la secuela teatral, siguiendo los pasos de Tom Felton, quien regresó como Draco Malfoy a finales del año pasado y ha prorrogado su estancia hasta enero de 2027.

Ante esta nueva etapa profesional, Grint expresó su satisfacción por volver al personaje que lo catapultó a la fama internacional a través de un comunicado: "Ron Weasley ha formado parte de mí desde que tenía 11 años y estoy deseando volver a encontrarme con él en esta etapa de mi vida".

Sin embargo, la noticia ha desatado una oleada de críticas en redes sociales por parte de sectores activistas que tachan al actor de "hipócrita" y de "vendido", recordándole sus posicionamientos públicos del pasado en torno a la autora de la saga, J.K. Rowling.

En junio de 2020, tras la controversia por las declaraciones de Rowling sobre el sexo y las personas transgénero, Grint manifestó abiertamente su postura en medios como EW: "Apoyo firmemente a la comunidad trans… Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres", añadiendo que todo el mundo debería poder vivir "con amor y sin prejuicios".

Pero Rupert también ha llegado a expresar su afecto por JK personalmente. En un artículo para The Times, la describió como su "tía" y dijo: "No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice mi tía, pero sigue siendo mi tía".

Las reacciones negativas en las redes no se han hecho esperar, con multitud de usuarios cargando contra el intérprete, escribiendo opiniones como: "Rupert Grint se une a Tom Felton en las filas de los arruinados y sin carácter. Vale. Esta gente es realmente repugnante, no tengo palabras"

Este revuelo mediático coincide en el tiempo con la salida de Nicholas Hoult del remake televisivo de Harry Potter producido por HBO. Anunciado hace apenas dos semanas para dar vida a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada.

La superproducción de HBO cuenta con J.K. Rowling como productora ejecutiva y tiene previstos los estrenos de sus primeras temporadas a partir de las Navidades de 2026.