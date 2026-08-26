Jane Fonda, "devastada" tras la muerte de Dolly Parton: "Nunca conocí a nadie como ella"

El mundo de la cultura está de luto tras conocerse este 25 de agosto la noticia del fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años.

Las reacciones en la industria del entretenimiento han ido apareciendo poco a poco, siendo una de las más conmovedoras la de Jane Fonda, con quien compartió protagonismo en la comedia de 1980 9 to 5 (Cómo eliminar a su jefe).

A través de su cuenta oficial de Instagram, Fonda se ha mostrado completamente desolada tras enterarse de la noticia: "Estoy devastada. Me acabo de enterar de que Dolly ha muerto. Sé que millones estáis de luto y quiero decir esto: más que nadie que haya conocido, Dolly siempre estará con nosotros porque era tan presente, tan poderosa, tan generosa y juguetona que está entretejida en nuestras vidas y corazones para siempre."

"Tenemos nuestros recuerdos de ella, sus canciones, Dollywood, '9to5', los millones de libros que puso en manos de los niños, todas las imágenes icónicas que nos la traen. Y todo eso son bendiciones. Agradezcamos todo lo que nos ha dejado para aliviar nuestra tristeza ahora", continuó la actriz en la descripción de la publicación.

Ha querido recordar también la fascinante y compleja personalidad de su gran amiga: "Nunca conocí a nadie como ella. Era a la vez una chica sureña traviesa y juguetona de los valles de Tennessee y una pensadora profunda y sensible que podía ver a través de las personas hasta su verdadera esencia. Era muchas cosas… letrista, cantante, instrumentista de muchos instrumentos, escritora, bromista, visionaria, amiga leal, que nunca se iba a la cama sin antes haber reído tanto con sus amigas que tuvieran que cruzar las piernas".

"Tenía instinto de supervivencia y siempre parecía saber qué hacer, qué decir, para arreglar las cosas… y luego sacaba el trasero por la ventanilla del coche y le enseñaba el culo a la casa de Kenny Rogers. Era la voluptuosa encarnación de la empatía. Eso es algo suyo que a ella le gustaría que todos lleváramos con nosotros", escribía la actriz sobre la personalidad de Parton.

Además, Fonda no ha querido olvidarse del estrecho vínculo de Parton con sus seguidores más fieles, haciendo un guiño muy especial: "A sus fans gais y trans, quiero que sepáis que os amaba. Vosotros lo sabéis sin que yo os lo diga. Amaba a todos sus fans y son legión. Y sabéis que ella no quiere que estéis todos de luto ahora. Vestíos elegantes y celebrad su espíritu. Pero primero, ved el último episodio de Grace and Frankie, donde ella es un ángel, el ángel jefe de la clase trabajadora en el cielo. Descansa en paz, hermosa mujer. Te amamos".

Dolly Parton | EFE

El vínculo entre ambas actrices inició cuando Parton debutó en el cine junto a Fonda y Tomlin en 9 to 5, un éxito en taquilla que recaudó más de 100 millones de dólares y le dio a Parton una nominación al Oscar por su célebre tema principal.

Durante años se especuló con la posibilidad de llevar a cabo una continuación en la gran pantalla. La propia cantante llegó a referirse a este proyecto en 2018, argumentando a EW: "Durante todos estos años hemos hablado de hacer una secuela de 9 to 5, pero nunca tuvo mucho sentido hasta hace poco. Decidimos que vamos a hacer otra. Estamos intentando conseguir el guion y todo lo demás; todos están muy interesados y coincidimos en que nos encantaría hacerla si es la adecuada".

Aunque los planes de la secuela no llegaron finalmente a concretarse en los años posteriores, la unión y la complicidad de las tres actrices se mantuvo intacta hasta los últimos días de la leyenda de Tennessee.