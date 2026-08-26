El representante de Hayden Panettiere pide "justicia" y asegura que "hay mucho más en esta historia": "Que la verdad salga a la luz"

Ante la gran ola de especulaciones y teorías surgidas en redes sociales durante los últimos días desde la repentina muerte de Hayden Panettiere, el entorno profesional de la protagonista de Heroes ha decidido dar un paso al frente.

A través de un comunicado emitido en exclusiva para Us Weekly, su representante ha cargado duramente contra quienes difunden rumores infundados sobre las circunstancias de su muerte: "Muchas personas que no eran cercanas a Hayden están aprovechando su muerte para alimentar rumores y especulaciones sobre una situación de la que sabían muy poco. Esto es una profunda falta de respeto a su memoria y a quienes la conocieron, la amaron y están de luto por esta tremenda pérdida".

En el mismo comunicado, ha hecho un llamamiento directo a cualquier persona que pueda aportar pruebas reales sobre el caso: "Si dispone de información legítima que pueda ser de ayuda, póngase en contacto con las autoridades en lugar de recurrir a las redes sociales para especular públicamente sobre algo que no comprende del todo".

Hayden Panettiere | Reuters

Asimismo, el representante adelanta que la realidad de los hechos irá saliendo a la luz a medida que avance la vía judicial: "Hay mucho más en esta historia de lo que se está comentando públicamente en este momento, y las personas más cercanas a Hayden están cooperando activamente con la investigación en curso para ayudar a garantizar que la verdad salga a la luz y que se haga justicia debidamente".

Paralelamente, el testimonio de una vecina de la intérprete, recogido por el presentador Billy Bush, ha añadido nuevos interrogantes sobre las horas previas al suceso: "Vi un coche en su plaza de aparcamiento. Había bajado a ver su apartamento y oí a alguien hablando dentro".

Hayden Panettiere y Brian Hickerson en 2019 | Getty Images

Según su relato, la cámara de seguridad del piso de la actriz presentaba manipulaciones recientes: "Un par de horas después, bajé para ver si aún podía oír voces, y me di cuenta de que habían intentado arrancar la cámara Ring de la pared y que alguien había puesto cinta aislante negra sobre el altavoz y la cámara. No tengo ni idea de lo que estaba pasando".

Fuentes cercanas a la familia han aclarado al respecto que dichos dispositivos estaban vinculados directamente al teléfono móvil de Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, señalando: "Por eso están acordonados con cinta negra. La investigación continúa y los vecinos curiosos deben dejar que la policía haga su trabajo".

Hickerson, de 36 años, se encontraba presente en la vivienda en el momento en que se halló el cuerpo sin vida de la intérprete. La relación entre ambos, iniciada en 2018, estuvo marcada por constantes altibajos y por múltiples arrestos de él por violencia de género.