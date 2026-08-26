Ridley Scott relata en 'La constelación del perro' un apocalipsis que "ya está ocurriendo": "Tenemos los ojos vendados"

Este 26 de agosto llega a los cines La constelación del perro, la nueva película de Ridley Scott. En el filme, basado en la novela homónima de Peter Heller, Jacob Elordi y Josh Brolin dan vida a Hig y Bangley, un improbable dúo de supervivientes. Ambos se protegen las espaldas en un futuro devastado por un letal virus que, hasta donde ellos saben, ha acabado con gran parte de la población mundial. Un apocalipsis que, para el legendario cineasta, está "a la vuelta de la esquina" tal y como indica todo lo que está ocurriendo últimamente.

"La gente no ve las noticias. Y yo soy un adicto a las noticias, así que veo las noticias internacionales dos veces al día. Y gran parte de esto ya está ocurriendo, pero todos tenemos los ojos vendados, a todos los niveles", señala Scott en un encuentro virtual con medios de comunicación en el que estuvo presente Europa Press.

El director de Alien, el octavo pasajero, Blade Runner o Gladiator menciona el cambio climático y el "caos" y las "calamidades" en ciertos puntos del mundo como signos de que esta caída cuesta abajo y sin frenos ya se está produciendo. Scott explica que su intención no era convertir la película "en un documental", pues también tenía que, en cierto sentido, "entretener". "Pero entretener también debería suponer un reto. No puedes limitarte a quedarte ahí sentado sonriendo ante una película estúpida, pero es genial cuando empieza a decirte algo", explica.

"Iba a rodar una película sobre el ébola con Jodie Foster. Y se produjo un brote en el río Ébola, en África Occidental. Acaba de volver a ocurrir y está fuera de control. Esto pasa porque hemos recortado los fondos del CDC [Centros para el Control y Prevención de Enfermedades] a nivel mundial. Y Estados Unidos debería ser el gran guardián del mundo, porque eso es lo que es y siempre ha sido", afirma Scott, recalcando lo cerca de la realidad que se sitúan las ficciones sobre crisis humanitarias.

Benedict Wong, Guy Pierce, Margaret Qualley, Josh Brolin, Ridley Scott y Jacob Elordi en la premiere de La constelación del perro en Londres | Cordon Press

LA CONSTELACIÓN DEL PERRO Y EL COVID

Tras la publicación de la novela de Heller en 2012, La constelación del perro ha adquirido una nueva capa de profundidad a raíz de la pandemia por el Covid-19. "Fue una especie de llamada de atención extraña e impactante. Era insólito que todo el mundo estuviera viviendo lo mismo al mismo tiempo", señala Guy Pearce, que en La constelación del perro encarna al padre de Cima, el personaje de Margaret Qualley.

"El escenario de nuestra película es aún más extremo, sin duda, pero da la sensación de que no está tan lejos, como dice Ridley. Ese tipo de cosas están, en cierto modo, a la vuelta de la esquina", reflexiona el protagonista de Memento, que ya trabajó con el cineasta británico en Prometheus y Alien: Covenant.

JACOB ELORDI Y JOSH BROLIN, "LA EXTRAÑA PAREJA"

Tal y como recuerda Brolin, Scott se refería durante el rodaje a él y Elordi como "la extraña pareja", haciendo referencia al mítico dúo formado por Jack Lemmon y Walter Matthau en la película de 1968. "Nunca sabías cómo iba a salir una escena, por mucho que te prepararas", rememora Brolin, que ya trabajó a las órdenes de Scott en American Gangster. "No creo que haya nadie tan bueno como él a la hora de hacer que las cosas sean dinámicas", afirma el actor.

Por su parte, Elordi alaba la capacidad de Scott para meterse "de lleno en el proceso de rodaje", logrando que todo "cobrara vida". "No se parece a nada que haya visto antes. Es obvio que es un cineasta muy visual. Pero nos dio mucha libertad dentro del guion para hacer más o menos lo que quisiéramos. Y nos dio el espacio para hacerlo, lo que no es necesariamente sorprendente, porque es uno de los mejores cineastas de todos los tiempos", continúa el actor de Euphoria y de películas como Frankenstein de Guillermo del Toro o Cumbres borrascosas de Emerald Fennell.

En cuanto al proceso de adaptar la novela de Heller a la pantalla, Scott revela que La constelación del perro fue uno de los tres guiones que, junto a Alien, el octavo pasajero y The Martian, pasaron un tiempo en su escritorio hasta que se decidió a sacarlos adelante. El cineasta recuerda que el hecho de que el libreto de La constelación del perro, a cargo de Mark L. Smith, le enganchara de principio a fin, fue lo que le hizo dar el visto bueno definitivo al proyecto.

RIDLEY SCOTT: "LA FOTOGRAFÍA ES LA POESÍA DE CUALQUIER PELÍCUILA"

"La fotografía es la poesía de cualquier película, ya sea de terror o una comedia. Así debería ser. El problema es que, a menudo, la gente no sabe dónde colocar la cámara", asegura Scott, explicando que el cine italiano y francés fueron "su escuela, incluso más que Hollywood", y recordando que llegó a conocer a leyendas como Federico Fellini o Sergio Leone.

El rodaje de La constelación del perro tuvo lugar precisamente en Italia, un país con una "historia cinematográfica muy rica", según señala Elordi. "Y está por todas partes, sobre todo en Cinecittà. Todavía tienen el atrezo de Fellini esparcido por allí", explica el actor.