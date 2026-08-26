Muere el actor Tim Curry a los 80 años, recordado por ser Pennywise en It o por el musical The Rocky Horror Picture Show

El actor Tim Curry ha muerto a los 80 años, según informan medios internacionales como TMZ. Así, fuentes policiales informaron que la policía acudió a su domicilio situado en North Hollywood, Los Angeles, a las 23:23 el martes 25 de agosto. Además, apunta que no se sospecha que haya ocurrido ningún acto delictivo.

Curry sufrió un grave derrame cerebral en el 2012 por el que tuvo que ser intervenido y, como consecuencia, tuvo que ir en silla de ruedas. Tim nunca se casó ni tuvo hijos.

Tim Curry | Getty

El intérprete nació en Grappenhall, Reino Unido, iniciando su carrera en los años 60, primero en el teatro y luego en el cine. Su primera gran oportunidad fue encarnando al Dr. Frank-N-Furter en el clásico musical de culto The Rocky Horror Picture Show de 1975.

Después llegaría una extensa carrera en teatro, cine y televisión. Fue un secundario magistral y un villano aterrador. Otro de sus papeles más recordados es el del payaso Pennywise en la adaptación de It 1990 de Stephen King It.

A su lista de trabajos se añade el Sr. Héctor en Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, Annie, Clue, The Hunt for Red October, Addams Family Reunión o Scary Movie 2.

Tim Curry recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de su extensa carrera como actor, cantante y actor de doblaje. Entre sus galardones más destacados se encuentra un Premio Daytime Emmy, que ganó en 1991 por su interpretación de voz del Capitán Garfio en la serie animada Peter Pan and the Pirates.

También recibió el Royal Variety Club Award como Actor Teatral del Año por su participación en The Pirates of Penzance y diversos reconocimientos por su trabajo en el doblaje y en el teatro.

Además, fue nominado en varias ocasiones a los Premios Tony por obras como Amadeus, My Favorite Year y Spamalot, aunque no llegó a ganar este premio.