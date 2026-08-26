La sorprendente historia real tras I Will Always Love You: el hito de Dolly Parton que catapultó Whitney Houston

Entre el inmenso catálogo de éxitos de Dolly Parton, que está volviendo a la memoria colectiva tras su muerte, destaca I Will Always Love You.

Una joya musical de 1974 que, aunque hoy en día es universalmente recordada por la versión de Whitney Houston para la banda sonora de la película El guardaespaldas (1992), fue escrita y cantada en primer lugar por la propia Parton.

Aunque fue Houston quien convirtió el tema en un fenómeno histórico, la composición nació de una vivencia personal de la cantante de Tennessee durante una sola tarde de 1973, el mismo día en que compuso Jolene, otro clásico inmortal.

A pesar de que millones de personas han adoptado la letra como un himno al desamor romántico, su verdadera historia es en realidad la de una ruptura profesional.

En 1967, el músico Porter Wagoner invitó a una joven Parton a unirse a The Porter Wagoner Show, catapultando su carrera y lanzando juntos 13 álbumes de estudio.

Sin embargo, tras siete años de éxito, Parton sintió que debía emprender su propio camino en solitario, una decisión que Wagoner no aceptó de buen grado.

Dolly Parton y Porter Wagoner | Gtres

La artista recordó años después la difícil encrucijada que vivió en Country Music Television en 2011: "Realmente sentí que necesitaba seguir adelante. No quería pasar el resto de mi vida siendo sólo una cantante. Conocía mi destino. Sabía que tenía que seguir haciendo lo que sentía que… me impulsaba a hacer".

Ante la negativa de su mentor a escuchar sus razones, Parton confesó: "Había mucha pena y angustia allí, y él simplemente no escuchaba mis razones para irme".

Fue en ese momento de tensión cuando la artista canalizó toda su confusión en la música: "Pensé: 'Bueno, ¿por qué no haces lo que mejor sabes hacer? ¿Por qué no escribes esta canción?"'.

Convertida en una desgarradora despedida profesional, Parton acudió directamente a mostrársela en persona: "Canté la canción sola en su oficina, solo yo y mi guitarra".

La reacción de Wagoner fue inmediata y le dio su bendición para irse, pero con una condición: "Esa es la mejor canción que has escrito jamás… Puedes irte si yo puedo producirla". Ambos mantuvieron su amistad intacta desde entonces hasta la muerte del músico en 2007.

Dolly Parton | Reuters

El tema estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto cuando Elvis Presley quiso grabarlo pero su mánager, el coronel Tom Parker, exigió la mitad de los derechos de publicación para lanzar la versión: "Lloré toda la noche. Fue lo peor. La gente me decía: 'Estás loca. Es Elvis Presley. ¡Claro que sí! Yo le daría todo'. Y yo les decía: 'No puedo'. Siempre me pregunté cómo sonaría. Sé que lo habría bordado".

Un firme control de sus derechos de autor que acabó dándole la razón décadas más tarde: "Entonces, cuando salió la versión de Whitney [Houston], gané suficiente dinero para comprar Graceland".

En un principio, Whitney Houston iba a interpretar una canción completamente diferente para la banda sonora de El guardaespaldas.

Kevin Costner y Whitney Houston | Cordon Press

Maureen Crowe, supervisora musical de la película, explicó cómo se gestó el cambio de planes: "Se suponía que iba a cantar What Becomes of the Brokenhearted. Pero al ralentizar esa canción, se convierte en una elegía. Además, ya se había versionado para Tomates verdes fritos [por Paul Young en 1991], y estaba escalando posiciones en las listas de éxitos mientras rodábamos El guardaespaldas. Así que no podíamos usar esa canción porque parecería que la habíamos plagiado de Tomates verdes fritos".

Fue entonces cuando Crowe le propuso I Will Always Love You a Kevin Costner, coprotagonista y productor de la película, a quien le apasionó la idea, dando lugar a una de las interpretaciones más aclamadas del cine y la música contemporánea.