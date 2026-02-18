Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint ven "surrealista" la serie de Harry Potter: "Todos nos sentimos igual"

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint hicieron historia a principios de siglo cuando se pusieron en la piel de Harry, Hermione y Ron respectivamente. El trío de la saga de Harry Potter se convirtió en un sello generacional y ahora, más de 25 años después del estreno de su primera película, están a punto de tener su relevo.

HBO ha apostado por recuperar los libros de J.K. Rowling para adaptarlos en una serie original de la plataforma. Una jugada que, por conservadora que pueda parecer, no deja de ser arriesgada. ¿Realmente el mundo está preparado para una nueva versión de la franquicia?

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, los nuevos protagonistas de Harry Potter. | HBO Max

Una pregunta que los jefes de Warner Bros. lanzaron retóricamente, porque la serie está en marcha, el rodaje sigue su curso y llegará en algún momento de 2027. Un proyecto que no ha pasado desapercibido entre los actores originales.

Ha sido el propio Radcliffe el que ha verbalizado la opinión de los tres intérpretes, explicando que "es surrealista ver a la gente emprender ese viaje tantos años después".

Si bien el elenco de las películas no ha tenido "mucha comunicación sobre la serie específicamente", sí afirma que todos lo ven del mismo modo: "Es uno de esos momentos en los que creo que todos sabemos cómo se sienten los demás, porque también lo sentimos"·

Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe en 'Harry Potter' | Warner Bros.

"Ves las fotos de estos niños y te dan ganas de abrazarlos. Ese es el impulso que creo que todos tenemos, principalmente", continúa: "Cuando tienes 11 años y estás haciendo algo, piensas: Claro que tengo edad para hacer esto; soy lo más mayor que he sido nunca. Pero ahora, cuando conozco a niños de 11 años, pienso: ¡Vaya, qué locura!. Me ayuda a ponerlo todo en perspectiva".

"Sinceramente, me hace admirar a mis padres más de lo que era capaz en aquel momento", excplica a People el actor sobre la relación con sus padres dos décadas después de saltar a la fama: "Simplemente decirles: ¡Guau, me ayudasteis a superar una locura, y lo hicisteis con muchísimo humor!".

Alan Rickman con los jóvenes protagonistas de 'Harry Potter' | Cordon Press

La saga de películas de Harry Potter terminó hace 15 años y Radcliffe trató, desde entonces, alejarse lo máximo posible del papel del "niño que sobrevivió". Ahora, su próximo proyecto llega en forma de serie con The Fall and Rise of Reggie Dinkins, que se estrenará en la NBC este mismo año.

Una muestra más de que el testigo pasó a los nuevos niños que, al igual que el trío original, tratará de ganarse a una generación a base de hechizos, partidos de quiditch y horrocruxes escondidos por el mundo mágico.