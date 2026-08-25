Sandra Bullock se sincera sobre cómo trató con sus hijos la enfermedad terminal de su novio: "Sentí culpa"

Tres años después del fallecimiento de su pareja, Bryan Randall, a los 57 años debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Sandra Bullock ha compartido por primera vez la dura vivencia familiar que mantuvieron.

En una entrevista en el podcast SmartLess, la actriz ha explicado que sus hijos Louis, de 16 años, y Laila, de 12, estuvieron al tanto de todo el proceso: "Estaban plenamente conscientes. Absolutamente conscientes, porque una vez que uno se encuentra en una situación en la que está postrado en cama, todos tenemos que pasar por eso. Fue en mi casa, e hice todo lo posible por prepararlo, y tuve la suerte de contar con los medios para pagarlo".

La intérprete subraya la perspicacia de los jóvenes durante el proceso de Randall, con quien mantenía una relación desde 2015: "Bueno, podían verlo. Tienen ojos y son niños muy, muy perspicaces. Muy perspicaces, porque no solo ven el cambio físico, sino que también hay un cambio de comportamiento en todos nosotros. Ya sabes, estoy en estado de máxima alerta".

Ante la complejidad del diagnóstico en 2020, Bullock recurrió a una terapeuta infantil y convirtió su casa en un entorno hiperprotegido para garantizar los cuidados médicos en plena crisis sanitaria global: "Me obsesioné con la vigilancia, porque no solo tenía que asegurarme de que él estuviera bien".

Sandra Bullock y su novio Bryan Randall | Gtres

Continuó diciendo: "Tenía que asegurarme de que pudiéramos mantener a las enfermeras, porque cualquiera que haya tenido el privilegio de recibir atención domiciliaria conoce el ciclo de enfermeras, y las encontré durante una pandemia, y encontré a cuatro hombres lo suficientemente fuertes, porque Brian mide 1,88 m, y eso es una rareza".

"No sé cómo logré contactar a una doctora que conocía, y le rogué. Le dije: 'Por favor, no se lo digas a nadie, pero necesito ayuda para encontrar esto. No les digas que estoy buscando'. Fue la operación secreta más encubierta de la CIA jamás concebida", comentó la actriz.

Para extremar las precauciones sanitarias, adaptó la organización de su casa: "Por la forma en que está diseñada mi casa, pude aislar una sección entera y crear una entrada diferente, donde había un jardín exterior y todo ese tipo de cosas, porque no dejaba entrar ni salir a nadie de la casa sin pruebas severas de COVID".

Sandra Bullock con Bryan Randall y sus hijos | Cordon Press

En cuanto al impacto emocional en sus hijos, la ganadora del Oscar relata que cada uno procesó el deterioro físico a su manera: "Louis lo manejó de forma muy diferente a Laila. Unos dos años antes de que Brian falleciera, se dio cuenta de que esa dinámica no era sana para él. Así que ha madurado mucho. Es como si dijera: '¿Sabes qué? Estoy aquí para ti'".

La actriz puso especial énfasis en evitar que asimilara responsabilidades impropias de su edad: "No quería que él se convirtiera en el hombre de la familia a esa edad. Mi trabajo era ser ambas cosas en ese momento. Quiero que sea un niño durante una pandemia, cuando todo ya está hecho un desastre y la gente sufre por todas partes. Al pedir ayuda, sentí culpa porque todos los demás ya estaban sufriendo. Pero él optó por estar ahí, apoyarme y ayudarme en las cosas que me resultaban fáciles".

Bullock añade que su hijo "se apartó inteligentemente y dijo: 'Este es un lugar más seguro para mí'. Y yo le dije: 'Claro, adelante. Yo me encargo'".

Por su parte, la actitud de su hija Laila fue evolucionando a medida que la enfermedad avanzaba: "Laila, en cambio, tenía un vínculo más fuerte hasta que pasaron unos seis meses. Y entonces me dijo: '¿Puedes decir que no cuando me llamen para ir a visitarle?'. Y le dije: 'Por supuesto'. Y le dije: 'Pero si quieres ir a visitarle, iré contigo y estaré allí mismo. Y si decides no ir, estaré allí mismo'".

Tras años apartada de los focos volcándose por completo en la recuperación familiar y el cuidado de sus hijos, la intérprete ha retomado progresivamente su actividad profesional participando en proyectos como la secuela de Prácticamente magia.