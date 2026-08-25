SE DESCONOCEN LAS CAUSAS
Muere el actor porno Christian Styles a los 29 años
El actor de cine para adultos conocido como Christian Styles, aunque su nombre real era Zachary Christian Jaghab, ha muerto a los 29 años.
Publicidad
La industria del cine para adultos vuelve a estar de luto, y es que en los últimos años muchos son los actores y actrices que están perdiendo la vida a edades muy tempranas.
El actor conocido popularmente como Christian Styles, aunque su nombre completo era Zachary Christian Jaghab, ha muerto a los 29 años el pasado 20 de agosto.
Ha sido la familia quien ha dado la noticia a través de una esquela donde detallan que en lugar de flores se realicen donaciones conmemorativas a la página de GoFundMe creada en memoria de Zachary para poder hacer frente a los gastos del funeral.
Las causas de la muerte no han trascendido por el momento. Pero muchos han sido los compañeros de profesión que han sentido esta dolorosa pérdida.
Así, el actor Caleb Parker ha escrito junto a una galería de imágenes en Instagram: "Descansa en paz, Zach. Eras un chico encantador. Ojalá pudiéramos reírnos juntos una última vez".
Mientras que la productora para la que trabajaba se ha despedido así de Christian: "Hoy , nos cuesta encontrar las palabras.@mencrush. Queremos despedirnos de Christian Styles con inmenso cariño y respeto. Nos dejó demasiado pronto.
Christian deja mucho más que imágenes, videos o recuerdos. Deja una huella imborrable en nuestra comunidad y en todos los que se conectaron con él, lo siguieron y compartieron parte de su historia.
Estamos especialmente agradecidos de haber podido documentar su vida e historia en uno de nuestros documentales. Hoy, ese documental tiene un valor inmenso para nosotros, porque nos permite preservar su voz, sus recuerdos y una parte de todo lo que Christian quería compartir con el mundo.
Nuestro más sentido pésame a su familia, sus amigos y a todos los que tuvieron la fortuna de compartir parte de su vida.
Christian, ojalá hubieras tenido mucho más tiempo. Gracias por todo lo que dejaste. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por haber estado aquí. Descansa en paz".
Publicidad