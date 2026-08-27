La angustiosa llamada al 911 sobre la muerte de Tim Curry tras ser hallado sin vida en su casa a los 80 años

Según ha confirmado este pasado 26 de agosto su representante, Tim Curry ha fallecido a los 80 años en su residencia de Los Ángeles.

La noticia ha ido acompañada de la filtración del audio de la llamada recibida por los servicios de emergencia la noche del martes, revisado en exclusiva por el Daily Mail.

En la grabación se escucha a las operadoras repetir la dirección del intérprete y catalogar el suceso como una "investigación de muerte en ambulancia".

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó la realización de un informe de investigación sobre el fallecimiento, mientras que los bomberos de la ciudad constataron que acudieron a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia médica alrededor de las 23:23 horas, encontrando al paciente ya sin vida y siendo declarado muerto en el propio lugar.

Aunque la causa oficial de su muerte aún no se ha determinado, el actor llevaba más de una década lidiando con graves complicaciones de salud tras sufrir un derrame cerebral en 2012 que le provocó secuelas irreversibles y le dejó en silla de ruedas.

Tim Curry | Getty

El propio Curry habló abiertamente sobre estas limitaciones físicas durante una proyección especial con motivo del 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show en el Museo de la Academia de Los Ángeles: "Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso es muy limitante. Así que no podré cantar ni bailar en un tiempo. Todavía tengo serios problemas con mi pierna izquierda".