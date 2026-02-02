Rachel McAdams revela que era "demasiado mayor" para hacer Chicas Malas y la descartaron para el papel de Lindsay Lohan

Rachel McAdams ha recordado ahora uno de los momentos más curiosos de su carrera: cuando fue descartada para el papel principal de Chicas Malas por una razón tan simple como su edad.

En una nueva entrevista con People, McAdams ha explicado que originalmente audicionó para interpretar a Cady Heron, el personaje que finalmente encarnó Lindsay Lohan. Sin embargo, desde el principio tuvo claro que no tenía muchas opciones: "Recuerdo pensar: 'Esto es inútil. Nunca me contratarán para interpretar a Cady'", confiesa, reconociendo que entonces aún se sentía demasiado inexperta para liderar una gran comedia de estudio.

Rachel McAdams en El Paseo de la Fama | Reuters

Aun así, decidió lanzarse y disfrutar del proceso. McAdams ha contado que quedó fascinada con el guion de Tina Fey y que llegó a pedirle a su representante que hiciera lo imposible por conseguirle cualquier papel en la película, aunque solo fuera una frase.

La sorpresa llegó cuando el director Mark Waters fue claro con ella: era "demasiado mayor" para Cady, pero perfecta para Regina George. McAdams tenía entonces 25 años, y Waters consideró que esa ligera madurez jugaba a favor del personaje: "Regina ya tiene experiencia, algunos kilómetros más que Cady", le dijo el cineasta, algo que la actriz se tomó como un cumplido.

Chicas Malas | Paramount Pictures

Años después, el propio Waters confirmó que McAdams fue clave para dar fuerza al personaje. Tras decidir que Lohan debía ser Cady, el equipo tuvo problemas para encontrar a la protagonista adecuada, hasta que se dieron cuenta de que Rachel encajaba a la perfección como la reina indiscutible del instituto. Su interpretación, más segura y madura, terminó convirtiendo a Regina George en uno de los grandes iconos del cine adolescente.

Para McAdams, el resultado fue inmejorable: "Interpretar a la villana es lo mejor", ha asegurado, reflexionando además sobre la carrera en Hollywood: "La suerte puede abrirte la puerta, pero no te mantiene en la habitación". Una lección que, visto el legado de Chicas Malas, le funcionó a la perfección.