Lady Gaga revela en una sincera carta por qué ha estado tan desaparecida: "No siempre he sido tan privada"

Lady Gaga ha estado trabajando estos meses en su marca de cosméticos 'Haus Labs' y en su nueva película 'Joker 2: Folie à Deux', la secuela del famoso villano de Gotham al que da vida Joaquin Phoenix donde Gaga interpreta a Harley Quinn.

La cinta tiene previsto estrenarse el 4 de octubre de 2024 y el rodaje ya ha finalizado. Arriba en el vídeo puedes ver las imágenes que compartió el director Todd Phillips cuando anunció el fin de las grabaciones donde podemos ver a Gaga encarnando a la Harley Quinn.

Hace un tiempo la artista dejó atónitos a sus seguidores con un impactante cambio de imagen en su caradespués de un tiempo sin verla públicamente. Y es que Lady Gaga ha estado centrada en sus proyectos y, ahora, ha compartido una carta con sus seguidores sincerándose sobre el motivo por el que ha estado ausente estos últimos meses.

"Quería compartir hoy con vosotros un momento más personal. Sé que no lo he estado haciendo mucho últimamente y muchos de vosotros estáis esperando que comparta más de mi proceso artístico", ha comenzado explicando Gaga en Instagram.

"He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera muy especial y privada: escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses para desarrollar mi personaje para 'Joker', grabé 'Joker' durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo), he estado dirigiendo mi nueva empresa 'Haus Labs', he estado haciendo trabajo filantrópico y, además, he estado trabajando en la edición de la película 'The Chromatica Ball'".

"Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio", ha continuado y ha añadido: "Puede que no esté compartiendo tanto de mí en Internet como en el pasado, pero espero que sepáis que este tiempo para mí ha sido extremadamente sanador y ha recargado de energía mi corazón, mente, cuerpo y creatividad: creando conmigo misma y teniendo una vida personal que es sólo para mí".

La actriz ha aprovechado para agradecerles y dedicarles unas palabras llenas de amor a sus fans: "Estoy segura de que puede sentirse diferente porque no siempre he sido tan privada (apuesto a que eso hará reír a alguno de vosotros), pero AMO tanto a mis fans, a mis pequeños monstruos, y eso nunca cambiará". "Ni siquiera puedo comenzar a describir cuánto me inspira nuestra comunidad global todos los días para traer tanta alegría como pueda a vuestras vidas", ha confesado.

Gaga también ha compartido un pequeño vistazo a 'The Chromatica Ball', la película en la que está trabajando sobre su sexta gira musical como solista que realizó en 2022: "Aquí hay una foto de mi trabajo en la edición de la película 'The Chromatica Ball' (es un fotograma de la película lo que hay detrás de mí). No puedo ESPERAR a que la experimenten".

"Gracias por estar dispuestos a crecer conmigo para que pueda cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo", se ha sincerado Gaga. "Espero que os encanten todas las cosas que he estado creando para vosotros y espero que esto os sirva como un pequeño recordatorio de mi profunda pasión y compromiso con el arte".