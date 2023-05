El desconcertante cambio en la cara de Lady Gaga donde cuesta reconocerla

Lady Gaga ha vuelto a sorprender a sus fans con un cambio de look con el que cuesta reconocerla.

Los fans ya están acostumbrados a los cambios de la cantante, pero esta vez no se trata de ningún peinado alocado ni un vestuario muy atrevido. En esta ocasión se trata de un cambio facial.

Lady Gaga ha publicado un TikTok en el que ha promocionado una nueva colección de pintalabios de su marca 'Haus Labs' y, acto seguido, sus fans se han percatado de lo cambiada que está la estrella del pop.

En el vídeo llama la atención su rostro más suavizado y fino, pero sobre todo sus dientes, que parecen tener carillas.

El TikTok ha causado mucho revuelo y varios de sus seguidores llevan días realizando comentarios de su nuevo look. Algunos usuarios han atribuido su cambio a haber adelgazado para su papel como Harley Quinn en la segunda parte de la cinta de 'Joker' y otros usuarios incluso han comparado su nuevo aspecto con el de la cantante Miley Cyrus que también suele sorprender a sus fans con sus cambios de look.

Una usuaria comentó en la publicación: "Iba a decir que se parece a Gaga, pero es Gaga".

La cantante también ha publicado un video en Instagram tomando una taza de té y en el pie de foto ha escrito: "Tomando una taza de té en celebración de algo emocionante que sale mañana".

Muchos fans están especulando sobre qué podrá ser, si se tratará de nuevos labiales, un nuevo disco o si anunciará un nuevo tour mundial, pero sin duda su aspecto continúa sorprendiendo y algunos usuarios siguen haciendo referencia a su cambio y su nueva apariencia física.

Un seguidor le ha preguntado: "¿Quién te ha hecho la carita?". Otro fan mostraba su disgusto por su nuevo aspecto: "Me pregunto cómo se vería hoy sin todas las cirugías que se hizo. La adoro, pero me revuelve la barriga ver a la artista de 'Born This Way' cada vez más operada. ¿Estamos todxs fingiendo demencia acaso?".

De momento, Lady Gaga no ha comentado nada al respecto, pero no es la primera vez que sorprende a sus fans con atrevidos cambios de look dentro y fuera del escenario.

La cantante, que ahora está más centrada en su carrera como actriz, ha estado trabajando estos meses en la secuela del famoso villano de Gotham al que da vida Joaquin Phoenix, 'Joker 2: Folie à Deux', dónde interpreta a Harley Quinn con un look que recuerda a su época de 'Born This Way'.