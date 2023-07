Lady Gaga prefería no usar su nombre en 'Joker 2' y en su lugar empleaba un misterioso apodo

La icónica Lady Gaga ha estado inmersa en el rodaje de su nueva película 'Joker 2: Folie à Deux', la secuela del famoso villano de Gotham al que da vida Joaquin Phoenix dónde interpreta a Harley Quinn, cuyo rodaje ha finalizado y que tiene previsto estrenarse el 4 de octubre de 2024.

Recientemente, la estrella del pop ha compartido con sus seguidores una carta sincerándose sobre los diferentes motivos que la han hecho ausentarse de redes sociales en la cual ha hecho referencia a su preparación para la película y ha señalado que los meses de rodaje fueron "un tiempo muy introspectivo" para ella. Sin embargo, parece que tomarse un tiempo para sí misma y alejarse de las redes sociales no fueron las únicas medidas que tomó la actriz para comprometerse con su personaje durante el rodaje de la película.

El director de fotografía de 'Joker 2: Folie à Deux', Larry Sher, ha revelado durante una entrevista para The Trenches TV que la actriz no quería usar su nombre artístico, Lady Gaga, ni su nombre de nacimiento, Stefani Germanotta, durante el rodaje.

Lady Gaga como Harley Quinn en el rodaje de 'Joker 2' | Gtres

"Siento que nunca la conocí, incluso durante la prueba de maquillaje", ha confesado el director. "Y luego recuerdo que durante una semana dije: 'Dios, siento que nos estábamos desconectando, ni siquiera conectando. Somos como opuestos".

"Le dije a mi equipo: 'Jesús, no puedo descifrarla. Siento que ella me odia o que nos odiamos entre nosotros o que está pasando algo raro aquí'", ha relatado Sher que hasta ese momento serefería a Gaga como Stefani. Fue entonces cuando un compañero del equipo le aconsejó: "Oh, ¿sabes qué? A Stef le gustaría que la llamaras Lee en el set".

Posteriormente, cuando Larry comenzó a referirse a ella como Lee "fue como si todo cambiara". "A partir de ese momento fue como si toda nuestra conexión cambiara", ha señalado Sher.

Por el momento, desconocemos de dónde procede el nombre de Lee, pero quizá podría tratarse de un apodo para su personaje en la cinta, Harley Quinn.