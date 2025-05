Kevin Costner, denunciado por una actriz por escenas sexuales no consensuadas: "Destrozó mi confianza"

Kevin Costner ha sido demandado por Devyn LaBella, doble de Ella Hunt en Horizon: An American Saga - Capítulo 2, película que el actor estadounidense dirige y protagoniza. La intérprete denuncia haber tenido que participar en una escena de violación no incluida en el guion y que se llevó a cabo sin su consentimiento y sin los protocolos adecuados.

Según la demanda, Kevin Costner improvisó una escena en la que el personaje de Hunt era violado por el de Roger Ivens y cuando la actriz se negó a rodarla, se recurrió a LaBella, que no había sido avisada con la debida anterioridad. Tal y como recoge el escrito, el actor, siguiendo órdenes del cineasta, la montó, la inmovilizó y le levantó violentamente la falda en un plató sin privacidad, una experiencia que la intérprete define como humillante y traumática.

"Ese día, me sentí expuesta, desprotegida y profundamente traicionada por un sistema que prometía seguridad y profesionalidad", ha expresado LaBella en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. "Lo que me ocurrió destrozó mi confianza y cambió para siempre mi forma de moverme en este sector", lamenta.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 y LaBella denuncia que no se siguieron los protocolos de consentimiento a este tipo de escenas, que requieren, por ejemplo, una notificación con 48 horas de antelación al intérprete. El día anterior, había participado en una escena similar, pero gestionada según los estándares profesionales, con ensayos, equipo mínimo y la presencia de un coordinador de intimidad.

Por su parte, Marty Singer, abogado de Costner, ha afirmado que su cliente "se toma muy en serio la seguridad en el plató" y que la acusación "queda completamente refutada por los hechos". Añade que LaBella es una "demandante en serie" de figuras del sector y que sus "tácticas de chantaje" no funcionarán esta vez.

Dos versiones enfrentadas

El abogado sostiene que la escena en cuestión fue un ensayo no grabado, tras el cual LaBella dio su visto bueno al coordinador de especialistas y expresó que estaba dispuesta a rodarla "si fuera necesario", cosa que finalmente no ocurrió, ya que se usó otra doble.

Mientras que la demanda asegura que LaBella salió conmocionada y aterrorizada, Singer afirma que esa noche cenó con los coordinadores y no se quejó. Además, habría enviado un mensaje de agradecimiento a Wade Allen, coordinador de especialistas, por las "maravillosas semanas", mostrando su satisfacción con el resultado.

Esto contrasta con la versión de la actriz, quien asegura haber mostrado su preocupación por lo ocurrido. Según la demanda, los asistentes masculinos la culparon por no haber hablado antes. A pesar de sentirse "sola y decepcionada", tuvo que seguir trabajando con actitud profesional.

En los días siguientes, LaBella sufrió ataques de llanto y varios miembros del equipo se le acercaron para disculparse por lo sucedido con Costner.

Tras lo ocurrido, la intérprete experimentó un brusco parón en su carrera. El que antes era un entorno profesional gratificante se convirtió en un lugar de miedo y aprensión. No fue contratada para la tercera parte de la saga y Allen no volvió a contar con ella para ningún proyecto.