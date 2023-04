Katie Holmes se sincera sobre la infancia tan expuesta de su hija con Tom Cruise y cómo se siente al hacer también "de padre"

Katie Holmes y Tom Cruise se casaron en el 2006, mismo año en el que nació su única hija en común, Suri Cruise, quien ahora tiene 16 años. En el 2012 la pareja protagonizó uno de los divorcios más sonados de Hollywood y desde entonces la relación cambió para siempre.

Hace solo unas semanas se revelaba que Suri lleva años sin tener relación con Tom Cruise, por lo que Katie ha sido el principal apoyo para la joven. Ahora, la actriz de 'Dawson Crece' ha ofrecido una sincera entrevista a 'Glamour' donde le pregunta sobre cómo es ser madre de una adolescente.

"Lo que ha sido realmente importante para mí con mi hija, porque ella era muy visible a una edad temprana, es que realmente me gusta protegerla. Estoy muy agradecida de ser padre, de ser su padre. Ella es una persona increíble", se sincera sobre la figura que ha representado en su vida y cómo fue expuesta su infancia, ya que fue muy perseguida por los medios desde que nació.

Además, preguntan a Holmes sobre las veces que Suri ha colaborado con su madre en alguno de sus proyectos cinematográficos. Así, en la película 'Alone Together', cinta que Katie dirigió, Suri canta algunas de las canciones como también hizo en 'Rare Objects'.

"Espero que siempre haga algo en mis películas. Siempre le pregunto. Pero ambas experiencias surgieron del mismo sentido de lo que amo de nuestra industria, que es, tienes estos proyectos y te conviertes en una familia con personas. Y es este espacio seguro, hermoso y creativo. Así que me sale por amor incluir a alguien a quien quiero mucho. Así es como me gusta trabajar. Me gusta tener ese tipo de sentimiento. Fue muy significativo para mí tenerla allí, porque ella es mi corazón", dice sobre su hija.

Suri, a sus 16 años, es un vivo retrato de su madre Katie Holmes. En el vídeo de arriba puedes ver cómo ha ido creciendo a lo largo de los años y el gran parecido entre madre e hija.