Justin Baldoni detalla la "traumática" emboscada de Ryan Reynolds tras las acusaciones de Blake Lively: "Me quedé paralizado"

Las polémicas relacionadas con Justin Baldoni y Blake Lively no cesan desde que la actriz demandara a su compañero de reparto por acoso sexual y crear una campaña de desprestigio contra ella. Tras ello, el actor respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares que recientemente era retirada.

A punto de cumplirse un año del comienzo de este enfrentamiento legal, una nueva revelación de mensajes de texto han sacudido al caso.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Cordon Press

Según ha recogido People, en estos mensajes salidos a la luz, Justin Baldoni detalla a su amigo, el actor Rainn Wilson, cómo fue la "traumática" reunión que tuvo con Ryan Reynolds en enero de 2024, un día antes de que se reanudara el rodaje de It Ends With Us tras el fin de las huelgas de Hollywood. La estrella canadiense era el productor de la cinta junto a su esposa.

Baldoni afirma que Reynolds lo "emboscó" en el apartamento que compartía con Lively después de que la actriz lo acusara de cuestionar su peso. Al parecer, el intérprete preguntó cuánto pesaba Blake debido a una escena en la que su personaje tendría que levantarla, ya que sufría de problemas en la espalda. Tal y como asegura, su entrenador le transmitió la pregunta a Lively, quien luego se la dijo a Reynolds, lo que provocó la tensa charla.

"Ryan me hablaba como a un niño de cinco años y me regañaba", escribió Baldoni. "Básicamente dijeron que Jamey Heath [productor de la película] y yo no éramos quienes decíamos ser y que tener un podcast era peligroso porque hacía que la gente pensara que éramos seguros".

Según Baldoni, Reynolds leyó desde un teléfono una lista de acusaciones "completamente sacadas de contexto", además de calificar su comportamiento como "repugnante" y "abusivo".

"Es difícil sentir que gran parte de lo que creen sobre mí es falso porque están tan convencidos de que es real... Me quedé paralizado emocionalmente, algo que no había experimentado en años", comenta Baldoni en los mensajes. "Mi mente estaba en un conflicto interno porque lo que quería era huir y destruir toda la película, ya que sentía que era una gran injusticia. Sin embargo, la única opción era reconocer los sentimientos de ella y de Ryan, disculparme y afrontar la ira de un marido furioso; sí, ni siquiera pude hacer eso bien. Recé y recé para encontrar las palabras, pero no me salían, así que en ese momento me sentí abandonado por Dios, aunque sé que no fue así", reconoce el actor.

Blake Lively y Ryan Reynolds, Justin Baldoni | Cordon Press

"Nos dijeron que esta fue la peor experiencia de su vida", añadió Baldoni en referencia a Lively. "Y otros han presenciado este comportamiento, el comportamiento en nuestro set era inquietante".

Mientras aún hay que esperar a que su juicio comience en marzo de 2026, no cabe duda que seguirán filtrándose más controversias a este caso que ha revuelto Hollywood.