Un duro golpe para Justin Baldoni: se retira su demanda de difamación contra Blake Lively por 400 millones

Con It Ends With Us, Blake Lively y Justin Baldoni protagonizaron un drama romántico con un mensaje social que se ha transformado en un culebrón mediático después de que en diciembre de 2024 estallara la polémica.

La actriz demandó a su compañero de reparto por acoso sexual y le acusó de haber creado una campaña de desprestigio contra ella. Tras esto, Baldoni interpuso una contrademanda por 400 millones de dólares contra la actriz y Ryan Reynolds por difamación además de otra al periódico The New York Times por 250 millones.

Blake Lively y Ryan Reynolds, Justin Baldoni | Cordon Press

Pero ahora, ese contraataque se ha derrumbado. El pasado junio, el actor sufrió un revés en el caso judicial al ser desestimadas sus demandas, pero aún tenía meses para presentar una enmienda a esta decisión. Sin embargo, el equipo legal del actor jamás lo hizo y se acaba de cumplir su plazo.

De esta forma, el juez federal de Manhattan ha retirado oficialmente su demanda y la de los codemandantes de Wayfarer Studios, tal y como ha confirmado Rolling Stone. Eso sí, Baldoni conserva el derecho a apelar la sentencia del caso de difamación ante un tribunal superior una vez que se dicte una resolución sobre el derecho de Lively a recuperar sus honorarios.

Blake Lively | Gtres

Según informa Daiy Mail, Lively también busca recuperar los gastos de sus abogados por defenderse de las demandas fallidas de Baldoni.

Aunque su caso ha concluido, la demanda de Blake por acoso sexual contra Justin sigue en pie y habrá que esperar a la primavera de 2026 a que comience el juicio.