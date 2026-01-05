Mickey Rourke recurre al crowdfunding para poder pagar el alquiler y evitar el desalojo de su casa

Mickey Rourke saltó a la fama en los años 80 tras protagonizar películas como Diner o La ley de la calle; sin embargo, pronto abandonó su carrera de actor para centrarse en el boxeo.

Tras su retiro deportivo en 1994, Rourke volvió a ponerse bajo los focos de Hollywood, logrando el reconocimiento que tanto buscaba con la cinta The Warrior. Película que le valió la nominación a los Oscar como mejor actor y un Globo de Oro en 2009.

No obstante, este prestigio no se mantuvo durante la década de 2010 y, poco a poco, los grandes papales empezaron a brillar por su ausencia. Lo cual lo llevó, recientemente, a recibir una notificación por parte de su casero.

Este documento, recogido por People, obligaba a Rourke a abonar un retraso en el alquiler de casi 60.000 dólares. Una situación extrema que ahora lo ha obligado a crear un crowdfunding con la intención de evitar ser desalojado de su casa.

Bajo el lema "Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa", la campaña de recaudación de fondos está liderada por su amiga Liya-Joelle Jones; tal y como ha recogido The Hollywood Reporter.

"Mickey ofreció al público actuaciones que parecían vividas, no interpretadas y que dejaron una huella imborrable en la cultura cinematográfica estadounidense", señala el crowdfunding: "El boxeo, real y agotador, dejó cicatrices físicas y emocionales duraderas, y la industria, una vez lo celebró, pasó rápidamente a otra cosa".

"Lo que siguió fueron años de lucha no definidos por el espectáculo, sino por la supervivencia: problemas de salud, dificultades económicas y el silencioso precio de ser abandonado", continúa el texto

"Hoy, Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar", escribe Liya-Joelle antes de aclarar el objetivo de la campaña: "Esta recaudación de fondos se crea con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda".

"La fama no protege contra las dificultades y el talento no garantiza la estabilidad", dice el texto para, acto seguido, apelar a la empatía con el intérprete: "El objetivo es simple: brindar a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante, para que pueda quedarse en su casa y tener el espacio para recuperarse".

Hasta la fecha, la recaudación de fondos suma más de 52.000 dólares. Si bien está muy cerca de subsanar la deuda contraída con el casero, el objetivo es llegar a los 100.000.

Una cifra con la que podrá abonar tanto los pagos atrasados como adelantar varias mensualidades, dado que el coste del alquiler alcanza los 7.000 dólares mensuales.