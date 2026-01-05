POR MARTY SUPREME
Timothée Chalamet silencia los rumores de ruptura tras ganar el Critics Choice Award a Mejor actor: "No podría haberlo hecho sin ti"
Timothée Chalamet se ha coronado en la 31ª Edición de los Critics Choice Awards como Mejor actor. En su discurso, no se ha olvidado de su pareja, Kylie Jenner, silenciando así los rumores de ruptura que los rodean desde hace meses.
La 31ª edición de los Critics Choice Awards coronó a Timothée Chalamet como Mejor actor por su papel en Marty Supreme. La película de Joshua Safdie apunta fuerte para los Oscar y esta gala de premios se presenta como la primera prueba de ello.
El intérprete se alzó victorioso frente a candidatos de la talla de Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra o Michel B. Jordan por Los pecadores. Un éxito que no ha pasado por alto en su discurso.
Aun equivocándose, Chalamet ha recordado a los allí presentes, refiriéndose a ellos como "un grupo de artistas sumamente talentoso y trabajador". Reconociendo, eso sí, estar "más nervioso de lo que pensaba".
De igual modo, tras meses de rumores que apuntaban a una ruptura con su pareja Kylie Jenner, el actor ha tenido unas bonitas palabras con la modelo.
"Por último, quiero agradecer a mi pareja desde hace tres años", comienza diciendo: "Gracias por lo que hemos construido". Un discurso que ha concluido con un firme "te quiero", afirmando que "no podría haber hecho esto sin ti".
Así pues, quien ya ha sido nominado dos veces al Oscar por A complete unknown y Call me by your name, disfruta de su primer Critics Choice Award.
Un galardón que ha recibido con tan solo 30 años y que demuestra, una vez más, que Timothée Chalamet es uno de los mejores actores de su generación.
